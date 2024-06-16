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Внутренний рынок розничной торговли все еще имеет широкие возможности для развития
Благодаря различным преимуществам и благоприятным условиям этот рынок, по прогнозам, будет оставаться яркой точкой роста в ближайшее время.
1 июня АО "Группа BRG" и ее японский партнер, корпорация Sumitomo, открыли свой 11-й супермаркет Fujimart в Ханое на улице Жангво в районе Бадинь.
Ранее, 25 мая, был открыт 10-й супермаркет Fujimart на улице Чунгкинь в районе Tханьсуан.
Эти шаги являются частью договора о совместном предприятии двух сторон по расширению сети продуктовых супермаркетов во Вьетнаме, предусматривающего открытие 50 новых магазинов по всей стране к 2028 году.
Между тем, 18 мая компания Aeon, ведущий японский дистрибьютор, начала работы по строительству торгового центра Aeon Mall Tan An в провинции Лонган, который станет восьмым подобным объектом во Вьетнаме и первым в регионе дельты Меконга. Ожидается, что этот торговый центр будет введен в эксплуатацию в конце 2025 года.
"В 2024 году AEON Vietnam планирует открыть множество магазинов разных моделей и масштабов. Мы будем развивать не только торговые центры AEON, но и другие торговые точки AEON в торговых центрах других партнеров. Несмотря на разную площадь, все точки AEON Vietnam полностью удовлетворяют потребности покупателей, начиная от продуктов питания, товаров для дома, товаров для матери и ребенка и заканчивая модой", - сказал генеральный директор Aeon Vietnam Фурусава Ясуюки.
Ожидается, что к концу 2024 года общее количество бизнес-центров компаний, входящих в группу AEON во Вьетнаме, превысит 160 объектов, включая торговые центры, супермаркеты, специализированные магазины, магазины и супермаркеты товаров общего потребления и универсамы, магазины товаров повседневного спроса, детские игровые площадки.
Между тем, генеральный директор WinCommerce Нгуен Тхи Фыонг сообщила, что в прошлом году компания открыла и реконструировала более 1700 супермаркетов, доведя общее количество своих супермаркетов и магазинов по всей стране до более чем 3600. В этом году компания планирует открыть 400-700 новых магазинов и супермаркетов, чтобы охватить более 4 000 точек продаж по всей стране.
По данным Главного статистического управления (GSO), общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг во Вьетнаме за январь-май вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,58 квадриллиона донгов (101,3 миллиарда долларов США).
Выручка от розничной продажи товаров составила более 1,99 квадриллиона донгов, что составляет 77,5% от общего объема и на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Генеральный директор GSO Нгуен Тхи Хыонг отметила, что на отечественном рынке розничной торговли еще есть куда развиваться как вширь, так и вглубь, поскольку средний доход населения растет. Средний класс быстро растет, а соотношение потребления и ВВП Вьетнама также высоко по сравнению с другими странами региона.
Доцент, доктор Нгуен Тхыонг Ланг из Национального экономического университета отметил, что увеличение количества точек соприкосновения и повышение качества обслуживания показывают, что розничные компании, в том числе крупные иностранные ритейлеры, видят тенденции развития вьетнамского розничного рынка с большим потенциалом, который еще не полностью использован. Это станет движущей силой для отечественной розничной торговли, которая будет стремиться к более высоким стандартам, а также защищать и развивать бренды.
Экономист Нго Чи Лонг рекомендовал ритейлерам внедрять инновационные методы ведения бизнеса, как можно быстрее доводить до потребителей качественные товары по разумным ценам, а также проводить рекламную и послепродажную политику для удержания покупателей и создания репутации бренда.