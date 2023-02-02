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Внутренний рынок будет стимулировать восстановление туризма в 2023 году
Не китайские путешественники или какие-либо другие источники иностранных туристов, а внутренний сектор останется «самым ярким» фактором, помогающим вьетнамскому туризму продолжать активно восстанавливаться в 2023 году, сказал Нгуен Хыу И Йен, генеральный директор Saigontourist Travel Service по данным газеты Thanh nien («Молодежь»).
Он сказал, что до того, как разразилась пандемия COVID-19, тремя крупнейшими источниками иностранных посетителей во Вьетнам были Китай, Россия и Республика Корея (РК).
Чартерные рейсы из РК возобновились совсем недавно, пока китайских туристов не было много, а российские туристы не вернулись. Он отметил, что рынки Европы и США начали восстанавливаться, но вряд ли в 2023 году произойдет прорыв.
Йен ожидает, что количество иностранных туристов в 2023 году вернется примерно к 50% от уровня 2019 года. Между тем, чуть более чем за 6 месяцев 2022 года количество внутренних путешественников восстановилось до более чем 50% от допандемического уровня, а в этом году показатель обязательно достигнет 70-75%. Выездной туризм также будет иметь ту же тенденцию.
Внутренний рынок может восстановить рост 2019 года в 2024 году, прогнозирует генеральный директор Saigontourist.
Согласно статистике, около 9 млн. вьетнамцев путешествовали во время недавних праздников Лунного Нового года, что на 47,5% больше в годовом исчислении.
Нгуен Чунг Кхань, генеральный директор Национальной администрации туризма Вьетнама, выразил уверенность, что 2023 год станет ярким годом для вьетнамского туризма как на внутреннем, так и на международном рынках.
Он процитировал мнение некоторых экспертов о том, что в этом году в мире ожидается бурный рост спроса на поездки. Будучи ярким пятном на карте мирового туризма, Вьетнам определенно не останется в стороне от этой тенденции.