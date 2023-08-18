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Внутренние цены на рис растут из-за увеличения мирового спроса
Данные Вьетнамской продовольственной ассоциации (VFA) показали, что экспортная цена вьетнамского 5%-ного дробленого риса достигла нового рубежа в 638 долларов США за тонну 11 августа и 618 долларов США за тонну на 25%, увеличившись на 105 долларов США за тонну по сравнению с предыдущим месяцем. В июле 2023 года цены на мировом рынке достигли самого высокого уровня за последние полтора десятилетия.
В результате средняя внутренняя цена на рис-падди в августе выросла на 16,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 7786 донгов за килограмм. Средние цены на хранящийся рис выросли на 12%, достигнув 9 417 донгов за килограмм.
Среди них наиболее значительный рост наблюдался на белом рисе высшего сорта - на 29,4%, достигнув 14 925 донгов; на 5%-ном дробленом рисе - на 26,7%, достигнув 14 633 донгов за килограмм; на 15% и 25%-ном дробленом рисе - на 27%, достигнув 14 033 донгов за килограмм.
Известны случаи, когда трейдерам приходилось конкурировать на ценовых торгах при закупке молодого риса у фермеров в дельте Меконга, крупнейшего рисопроизводящего региона страны, что приводило к еще большему росту цен. Некоторые компании, занимающиеся экспортом риса, сообщают о повышении стоимости некоторых сортов почти на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.
Резкое повышение цен вынудило рисовые заводы сократить мощности из-за трудностей с поиском сырья и увеличением сроков доставки продукции заказчикам.
По словам министра, его ведомство представило в канцелярию премьер-министра доклад о недавнем повышении цен, а также о ряде запретов на экспорт риса, введенных правительствами некоторых стран мира, являющихся крупнейшими производителями риса.
Он выразил обеспокоенность и подчеркнул важность предотвращения ценового шока, поскольку он затронет некоторые из наиболее уязвимых социальных групп Вьетнама. Однако прежде чем принимать какие-либо меры по ограничению экспорта риса, необходимо также принять во внимание состояние экспортной отрасли страны.
По его словам, фермеры в дельте реки Меконг все еще продолжают сезон посадки риса. Если все пойдет по плану, Вьетнам сможет экспортировать в этом году 7-8 млн. тонн риса.
В настоящее время лишь около 20% площадей, занимаемых рисом в дельте, заняты под контрактное выращивание, а остальная часть отдана под независимую торговлю. В условиях растущего спроса и ограниченного предложения цены на рис в ближайшее время, скорее всего, будут расти.
15 августа Министерство промышленности и торговли выпустило директиву, направленную на повышение прозрачности рыночной информации, стимулирование торговли, развитие экспортных рынков и стабилизацию внутренних цен.
В соответствии с этой директивой будут приняты более жесткие меры по проверке и контролю деятельности по торговле рисом в оптовых и розничных точках, на рынках, в супермаркетах, торговых центрах и на складах по всей стране с целью пресечения спекуляций, укрывательства и необоснованного ценообразования.