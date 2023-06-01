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Внутренние розничные цены на газ упали в июне
В частности, розничные цены на газ Petrolimex (включая НДС) в июне в Ханое составляют 371.600 донгов (15,8 долларов США) за 12-килограммовый гражданский баллон; 1.486.300 донгов за промышленный баллон весом 48 кг, что на 33.640 донгов и 134.660 донгов меньше соответственно.
С начала года розничные цены на газ на внутреннем рынке снижались четыре раза в январе, марте, апреле и июне и дважды повышались в феврале и мае.
На мировом рынке по состоянию на 8:00 31 мая цена фьючерсных контрактов на газ с поставкой в июле 2023 года составляет 2.319 долларов США за млн БТЕ, что на 0,004 доллара США за млн БТЕ из-за падения спроса на природный газ в Европе в связи с окончанием зимы и снижением спроса на газ в Европе, а пик на электроэнергию летом еще не начался. Потребление газа промышленностью также снизилось.
По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 24 мая хранилища природного газа в ЕС были заполнены на 66,71%.