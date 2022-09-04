Внутренние инвестиции Биньзыонга впервые превысили ПИИ

Внутренние инвестиции в южной провинции Биньзыонг превысили 62,3 трлн. донгов (3 млрд. долл. США) по состоянию на 15 августа, увеличившись на 2,1% в годовом исчислении, впервые превысив прямые иностранные инвестиции (более 2,5 млрд. долл. США), сообщил провинциальный Народный комитет.

Заместитель директора департамента промышленности и торговли провинции Нгуен Тхань Ха сказал, что в этом году общий объем розничных продаж товаров и услуг в провинции превысил 177,8 трлн. донгов, что на 18,7% больше, чем в прошлом году.

Ее экспорт также увеличился на 7,8% в год до более чем 24 млрд долларов США, в то время как импорт сократился на 5,1% до 17 млрд. долл. США, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 7 млрд. долл. США.

На очередном заседании местных властей председатель провинциального Народного комитета Во Ван Минь заявил, что выполнение местных социально-экономических задач идет в соответствии с графиком. Он поручил департаментам и отраслям внимательно следить за конъюнктурой рынка и ценами на товары, обеспечивая баланс спроса и предложения в сфере производства и потребления.

Их также призвали устранить трудности, с которыми сталкиваются предприятия и рабочие, особенно в секторах производства деревянной мебели, одежды, кожи и обуви.

Минь попросил устранить препятствия при оценке сметы пакетов тендерных заявок, поддерживать эффективность объединения инвестиций в важную транспортную инфраструктуру, способствуя максимально эффективному использованию внутреннего инвестиционного капитала, особенно государственных инвестиций.