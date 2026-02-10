Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Внешнеторговый оборот достиг 88,16 млрд долл. США в январе 2026 года

В январе 2026 года общий объём экспорта и импорта товаров составил 88,16 млрд долл. США, что на 39,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; при этом экспорт вырос на 29,7%, а импорт - на 49,2%.
В январе 2026 года внешнеторговый оборот достиг 88,16 млрд долл. США

 

В январе число вновь созданных предприятий выросло на 126,8%

В январе число вновь созданных предприятий выросло на 126,8%

По данным Национального статистического управления (НСУ) при Министерстве финансов (Минфин), в январе по всей стране было создано почти 24 200 новых предприятий - на 40,9% больше, чем в декабре, и на 126,8% больше в годовом выражении.
