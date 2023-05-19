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Внесение изменений в Генеральный план позволит создать новые достопримечательности для экономической зоны Чанмай-Лангко
* Отсутствие инвесторов
Экономическая зона Чанмай - Лангко занимает площадь около 27.108 га и имеет 5 основных функциональных зон: портовая зона, промышленная зона, нетарифная зона, городская зона и туристическая зона.
По данным Правления экономической и промышленной зоны провинции Тхыатхьен - Хюэ, к настоящему времени экономическая зона Чанмай - Лангко завершила строительство основных транспортных маршрутов, систему очистки сточных вод мощностью 10.000 м3/сутки, а также свалки для обработки твердых бытовых отходов.
Кроме того, в экономической зоне также завершено строительство технической инфраструктуры для 4 районов переселения общей площадью около 125 га и вместимостью около 3000 домохозяйств, готовых обслуживать проекты при разработке проекта.
По состоянию на сегодняшний день в экономической зоне Чанмай - Лангко насчитывается 57 инвестиционных проектов с общим зарегистрированным капиталом более 87.000 млрд донгов, с реди них 28 проектов были завершены и введены в эксплуатацию, создав рабочие места для 4700 сотрудников, а их годовой доход составляет около 4000 миллиардов донгов.
Однако ежегодный вклад данной экономической зоны в бюджет провинции Тхыатхьен - Хюэ составляет всего около 280 млрд донгов, поскольку большинство проектов на данном этапе освобождены от уплаты арендной платы за землю, корпоративного подоходного налога.
По мнению экспертов-экономистов, несмотря на достигнутые результаты, необходимо признать, что после 15 лет становления и развития экономическая зона Чанмай - Лангко еще не достигла уровня, соизмеримого с потенциальными преимуществами, ей по-прежнему не хватает амбициозных и прорывных проектов, а количество крупных инвесторов и проектов прямых иностранных инвестиций, вкладывающих средства в экономическую зону,, пока невелико.
Г-н Чан Динь Тхиен, бывший директор Вьетнамского института экономики сказал, что в экономической зоне Чанмай - Лангко не хватает инвесторов. Одним из достаточных и очень важных условий для привлечения крупных инвесторов является наличие качественной рабочей силы, которой в этой экономической зоне нет.
Кроме того, инфраструктурная система морского порта Чанмай в настоящее время обслуживает только перевозки сыпучих грузов, таких как клеевая стружка и уголь, а привлечение контейнерных перевозок было введено лишь недавно.
Многие предприятия, инвестирующие в инфраструктуру морского порта, считают, что, хотя порт Чанмай и обладает большим потенциалом, возможности промышленного развития провинции Тхыатхьен-Хюэ все еще ограничены, а количество импортируемых и экспортируемых товаров невелико.
Поэтому развитие мощного морского порта должно быть связано с привлечением инвесторов в индустриальные парки провинции, особенно земли в экономической зоне Чанмай - Лангко.
Видение современного прибрежного города
Провинция Тхыатхьен-Хюэ планирует превратить Чанмай-Лангко в современный прибрежный город общей площадью 447 км2.
Это будет чистый промышленный город - морской порт, один из крупных и современных центров международной торговли, туристический, курортный и коммерческий город национального и международного значения.
Согласно дорожной карте до 2030 года подготовится материальная и техническая инфраструктуру в соответствии с критериями городских территорий III степени и в период с 2030 по 2045 года дорожная карта уже станет городом Чанмай - Лангко.
Председатель Вьетнамской ассоциации планирования городского развития Чан Нгок Тьинь сказал, что становление и развитие города Чанмай-Лангко - правильное видение.
В будущем этот город соединит и разделит выгоды с развитием морского порта Льенчиеу (город Дананг) на другой стороне перевала Хайван, который может стать логистическим портом.
По мнению г-на Чан Динь Тхиена, в будущем Тхыатхиен-Хюэ должен ориентироваться на подход города Чанмай-Лангко, чтобы стать отличным и современным городским портретом.
В настоящее время порт Чанмай является местом назначения крупных круизных лайнеров со всего мира, каждый раз привозящих тысячи туристов.
Чтобы воплотить видение в жизнь о современном прибрежном городе, привлекающем высококачественную рабочую силу на работу и жизнь, провинция Тхыатхьен-Хюэ корректирует планирование экономической зоны Чанмай-Лангко.
По словам председателя Народного комитета провинции Тхыатхиен-Хюэ Нгуен Ван Фыонга, новым пунктом в корректировке генплана по строительству экономической зоны на этот раз является расширение пространства промышленного развития, создание земельного фонда для привлечения крупных, брендовых инфраструктурных проектов и бизнес-инвестиций, в том числе VSIP Group.