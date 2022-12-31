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Внеочередное заседание ЦК Партии вынесло важные кадровые решения
1. Голосованием ЦК Партии дало согласие на отставку:
- Фам Бинь Миня с должности члена Политбюро, члена ЦК Партии 13-го созыва.
- Ву Дык Дама с должности члена ЦК Партии 13-го созыва.
2. ЦК Партии дало комментарии по 2 кандидатам для представления Политбюро на утверждение Национальным Собранием 15-го созыва на должность заместителя премьер-министра на срок полномочий 2021-2026 гг.
3. ЦК Партии принял решение об исключении из Партии бывшего члена ЦК Партии, бывшего секретаря провинциального комитета Партии, бывшего председателя Народного Совета провинции Донгнай Чан Динь Тханя.