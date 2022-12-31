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НОВОСТИ

Внеочередное заседание ЦК Партии вынесло важные кадровые решения

30 декабря 2022 года в здании ЦК Партии состоялось внеочередное заседание ЦК 13-го созыва для рассмотрения ряд кадровых решений.
  Шестой Пленум ЦК КПВ 13-го созыва. (Фото: ВИА  
Минутой молчания ЦК почтил память только что скончавшегося члену ЦК Партии, заместителя председателя инспекционного Отдела ЦК Нгуен Ван Хунгу. На внеочередном заседании ЦК КПВ приняло следующие решения:

1. Голосованием ЦК Партии дало согласие на отставку:

- Фам Бинь Миня с должности члена Политбюро, члена ЦК Партии 13-го созыва.

- Ву Дык Дама с должности члена ЦК Партии 13-го созыва.

2. ЦК Партии дало комментарии по 2 кандидатам для представления Политбюро на утверждение Национальным Собранием 15-го созыва на должность заместителя премьер-министра на срок полномочий 2021-2026 гг.

3. ЦК Партии принял решение об исключении из Партии бывшего члена ЦК Партии, бывшего секретаря провинциального комитета Партии, бывшего председателя Народного Совета провинции Донгнай Чан Динь Тханя.

ВИА/ИЖВ

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