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Внеочередная первая сессия Национального собрания XVI созыва откроется 3 августа
Сессия пройдёт в очном формате в Доме Национального собрания в столице Ханое и будет разделена на два этапа: первый – с 3 по утро 13 августа, второй – с 19 по 24 августа 2026 года.
Предполагаемая продолжительность сессии составит около 17 дней. При этом Национальное собрание будет работать также в две субботы (8 и 22 августа) и два воскресенья (9 и 23 августа).
С 13 по 18 августа депутаты уйдут на перерыв, чтобы органы Национального собрания, Правительство и другие компетентные ведомства могли изучить, учесть и доработать проекты законов и проекты резолюций с учётом предложений депутатов Национального собрания, после чего представить их на рассмотрение Постоянного комитета Национального собрания перед окончательным голосованием на втором этапе сессии.
На данной сессии Национальное собрание рассмотрит и примет решения по 33 вопросам, в том числе рассмотрит и примет 15 законопроектов и 4 проекта нормативных резолюций, впервые обсудит 7 других законопроектов, а также рассмотрит и примет решения по 7 вопросам, имеющим важное значение для страны.
К числу законопроектов, подлежащих принятию, относятся: Закон «О нефти и газе» (новая редакция); Закон «О примирении на местах» (новая редакция); Закон «О развитии городов»; Закон «О распространении правовых знаний и правовом просвещении» (новая редакция); Закон «О противодействии распространению оружия массового уничтожения»; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения десяти законов, касающихся административных процедур и условий ведения предпринимательской деятельности в сферах сельского хозяйства и окружающей среды; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения девяти законов в области военного дела и национальной обороны; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о Государственном банке Вьетнама, Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и Закона о кредитных организациях; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о радиочастотах, Закона о телекоммуникациях, Закона об электронных сделках и Закона о передаче технологий; Закон о внесении изменений и дополнений в статью 6 и приложение IV Закона «Об инвестициях», содержащего перечень видов предпринимательской деятельности с особыми условиями; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона «О таможне»; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона «Об архитектуре»; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона «О вьетнамских гражданах, работающих за рубежом по контракту»; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона «О государственной ответственности за возмещение ущерба»; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона «Об издательской деятельности».
Национальное собрание также рассмотрит и примет четыре проекта нормативных резолюций, включая: резолюцию Национального собрания об особом механизме и специальной политике для устранения трудностей при реализации проектов и объектов, обслуживающих саммит АТЭС 2027 года в особом районе Фукуок провинции Анзянг; резолюцию Национального собрания об особом механизме и специальной политике по урегулированию нарушений законодательства, связанных с государственным и частным секторами экономики, а также с применением науки и технологий, инновационной деятельностью и цифровой трансформацией; резолюцию Национального собрания об особом механизме урегулирования отдельных трудностей при реализации проектов ветровой и солнечной энергетики; резолюцию Национального собрания, заменяющую Резолюцию Национального собрания № 96/2019/QH14 о деятельности по предупреждению и борьбе с преступностью и правонарушениями, работе народной прокуратуры, народных судов и органов по исполнению судебных решений.
Впервые на рассмотрение Национального собрания будут представлены следующие законопроекты: Уголовный кодекс (новая редакция); Уголовно-процессуальный кодекс (новая редакция); Закон «О предпринимательской деятельности в сфере недвижимости» (новая редакция); Закон «О земле» (новая редакция); Закон «О жилье» (новая редакция); Закон «О государственном бюджете» (консолидированная редакция); Закон «Об организации органов уголовного расследования» (новая редакция).
Кроме того, Национальное собрание рассмотрит и примет решения по ряду важных вопросов, включая: утверждение инвестиционной политики проекта строительства кольцевой автомобильной дороги № 5 столичного региона Ханоя; корректировку инвестиционной политики проекта строительства железнодорожной линии Лаокай - Ханой - Хайфон; создание города Куангнинь; создание города Бакнинь; ряд вопросов, связанных с проектом строительства атомной электростанции «Ниньтхуан»; объединение четырёх национальных целевых программ в единую Национальную целевую программу; а также кадровые вопросы, относящиеся к компетенции Национального собрания.