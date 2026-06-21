Внедрение электромобилей во Вьетнаме набирает темпы

По состоянию на конец мая 2026 года во Вьетнаме по всей стране в эксплуатации находилось 374 816 электромобилей. Фото: ВИА Эта информация была обнародована Чан Хыу Минем, заместителем директора Департамента транспорта и безопасности дорожного движения при Министерстве строительства, на пресс-конференции министерства по итогам второго квартала, состоявшейся 18 июня в Ханое.

Согласно официальной статистике, общее число включало 369 849 электрических легковых автомобилей, 3 396 электрических грузовиков и 1 571 электрический автобус. Рост числа электромобилей способствует трансформации систем общественного транспорта в крупных городских центрах, одновременно внося вклад в сокращение выбросов парниковых газов и улучшение качества воздуха в городах.

Прогресс в этой сфере связывают с реализацией ряда политик и механизмов, введенных Правительством и профильными министерствами. Среди ключевых документов - Решение № 876/QD-TTg, изданное Премьер-министром, а также План № 1679 Министерства строительства по переходу на зеленую энергию и сокращению выбросов углерода и метана в транспортном секторе.

Несмотря на достигнутые результаты, Чан Хыу Минь отметил, что переход от традиционных транспортных средств к электромобилям и электрическим мотоциклам по-прежнему сталкивается со значительными трудностями. Среди наиболее распространенных опасений, высказываемых жителями и предприятиями, - доступность зарядной инфраструктуры, время зарядки, а также инвестиционные и эксплуатационные расходы.

Для дальнейшего продвижения экологически чистого транспорта Министерство строительства пересматривает и корректирует свою программу действий по переходу на зеленую энергию. Оно также координирует работу с местными властями по интеграции инфраструктуры экологичного транспорта в городское планирование, включая сети зарядных станций для электромобилей и объекты для безмоторного транспорта.

Одновременно министерство разрабатывает систему критериев «умного города» с возможностью ее расширения до модели «зеленого и умного города», что позволит местным органам власти получить более четкие ориентиры для реализации.

В период до 2030 года строительная отрасль будет отдавать приоритет направлениям с высоким потенциалом сокращения загрязнения воздуха в городах, особенно железнодорожному и автомобильному транспорту. Профильные ведомства разрабатывают критерии для зеленых придорожных зон отдыха, зеленых железнодорожных станций, зеленых морских портов и зеленых аэропортов. Ожидается, что эти стандарты будут завершены в 2026 году и широко применяться с 2027 года.

Министерство также работает с местными органами власти над пересмотром планов развития городского рельсового транспорта в соответствии с измененным Законом о железнодорожном транспорте и Резолюцией Национального собрания № 188/2025/QH15. Усилия будут сосредоточены на моделях развития, ориентированного на общественный транспорт (TOD), а также на ускорении реализации проектов метро в Ханое и городе Хошимине.

Параллельно министерство продвигает мультимодальные перевозки и реструктуризацию транспортного сектора, чтобы снизить зависимость от автомобильного транспорта. Приоритет будет отдан развитию современных, интегрированных транспортных коридоров, а также политике, направленной на увеличение доли железнодорожного, внутреннего водного и морского транспорта.

Власти также изучают меры стимулирования модернизации железнодорожного подвижного состава, морского и авиационного флотов, укрепления связанности между различными видами транспор



