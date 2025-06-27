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Внедрение Национального портала государственных услуг в качестве единого централизованного «цифрового окна» с 27 июня
Согласно докладу Министерства науки и технологий, по состоянию на 25 июня многие местные органы власти ещё не завершили модернизацию и развитие информационных систем, обеспечивающих руководство, управление, а также обслуживание граждан и предприятий. Кроме того, они не строго соблюдают указания Генерального секретаря То Лама, Центрального руководящего комитета, Правительства и Премьер-министра по обеспечению бесперебойной, эффективной и непрерывной работы при реорганизации административных единиц и внедрении модели двухуровневого местного самоуправления.
Для эффективного выполнения задач по цифровой трансформации бесперебойно, синхронно и качественно, в соответствии с требованиями по реорганизации организационной структуры политической системы, Премьер-министр поручил председателям народных комитетов провинций и городов изучить руководство по внедрению и сосредоточиться на выполнении ряда приоритетных задач.
В частности, необходимо опубликовать перечень административных процедур (АП), действующих на территории соответствующей провинции/города, и обновить их в Национальной базе данных по АП, обеспечив полную открытость. Срок исполнения — не позднее 27 июня. Необходимо скорректировать внутренние процессы, электронные процедуры, а также онлайн-госуслуги, чтобы с 1 июля они обеспечивали бесперебойное, эффективное предоставление услуг. Срок завершения всех подготовительных этапов — не позднее 30 июня;
Открыто опубликовать адреса офисов и перечень административных процедур, принимаемых и выдаваемых в Центрах административного обслуживания на уровне провинций, на уровне общин, а также в точках поддержки граждан по предоставлению госуслуг. Срок — не позднее 27 июня.
Создать и обнародовать горячую линию Центра административного обслуживания на провинциальном уровне и народных комитетов общин для оказания поддержки, консультирования и разъяснения в рамках их полномочий по вопросам, связанным с административными процедурами и предоставлением госуслуг при реорганизации административных единиц и внедрении двухуровневого местного самоуправления. Горячая линия должна работать круглосуточно (24/7). Срок — не позднее 27 июня;
Завершить настройку административных процедур в Информационной системе управления АП на провинциальном уровне — не позднее 29 июня.
В правительственной телеграмме подчёркивается, что это — чрезвычайно важная и срочная задача, требующая немедленного и сосредоточенного исполнения.
Премьер-министр призвал секретарей провинциальных и городских парткомов, председателей народных комитетов провинций и городов уделить должное внимание, руководить и направлять подведомственные органы и подразделения на своевременное и качественное выполнение вышеуказанных задач, чтобы гарантировать бесперебойное, эффективное обслуживание населения и бизнеса в процессе административной реформы и внедрения новой модели двухуровневого местного самоуправления./