Вместе предотвратить жестокое обращение с детьми

2 июня Управление труда, инвалидов войны и социального обеспечения города Хошимина сообщило, что Месячник действий в интересах детей 2022 года в городе проходит с 1 по 30 июня 2022 года под лозунгом «Давайте объединим усилия для защиты детей, вместе выступим за предотвращение и борьбу с жестоким обращением с детьми».

В случае обнаружения случаев жестокого обращения с детьми, населению следует немедленно позвонить по номеру 111, чтобы сообщить об актах жестокого обращения и насилия в отношении детей.

В рамках месячника в городе Хошимине проводится множество мероприятий и коммуникационных кампаний для повышения осведомленности жителей и развития навыков детей, семей и общества в отношении реагирования на случаи жестокого обращения с детьми. Эти мероприятия нацелены на усиление оповещения и разоблачение актов жестокого обращения, насилия и эксплуатации детского труда. Наряду с этим город Хошимин также мобилизует организации и частных лиц для поддержки детей на строительство сооружений, школ, классов, детских площадок; организует мероприятия по уходу за детьми по случаю 1 июня в лагере «Подари крылья мечтам» для детей, находящихся в особо трудном положении.

В ближайшее время будут организованы семинары по вопросам защиты детей в Международный день защиты детей (1 июня), Международный день против детского труда (12 июня), День семьи во Вьетнаме (28 июня).

Г-жа Чан Тхи Ким Тхань сообщила, что Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения с соответствующими департаментами также проводит разные мероприятия по вручению подарков и стипендий малоимущим детям, детям из числа этнических меньшинств, детям в особых обстоятельствах, сиротам, детям, попавшим в особое трудное положение из-за воздействия эпидемии COVID-19.