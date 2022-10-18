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Вместе оказывать помощь малоимущим от всего сердца, совершая конкретные и практические действия
Все люди должны стараться помогать малоимущим людям и гражданам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах, ставя себя на их место, чтобы помочь им от всей души и всего сердца, а также относится к ним с пониманием, уважением и сочувствием.
Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь в теле- и радиопрограмме «Вся страна прилагает совместные усилия для помощи малоимущим людям» 2022 года, которая транслировалась в прямом эфире вечером 17 октября. Ее организатором выступило правительство Вьетнама совместно с Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама.
В программе также приняли участие члены Политбюро ЦК КПВ – постоянный заместитель председателя Национального собрания СРВ Чан Тхань Ман и секретарь парткома города Ханоя Динь Тиен Зунг; секретари ЦК КПВ – председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен и заведующая Отделом ЦК КПВ по работе с народными массами Буй Тхи Минь Хоай; член ЦК КПВ, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан.
Эта программа – реальное мероприятие кампании «Совместные усилия для помощи малоимущим людям – никого не оставить позади», инициатором которой является правительство Вьетнама в рамках месячника «Вся страна прилагает совместные усилия для помощи малоимущим людям» 2022 года (с 17 октября по 18 ноября).
Несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, с 2020 года комитеты Отечественного фронта Вьетнама разных уровней не только концентрируются на противодействии эпидемии, но и активно призывают организации, частных лиц и бизнес-сообщество вносить пожертвования в фонд помощи малоимущим людям, поддержав социальное обеспечение на сумму более 19,313 трлн. донгов (более $820 млн).
Используя собранные пожертвования и средства из государственного бюджета, комитеты Отечественного фронта Вьетнама разных уровней построили и отремонтировали малоимущим людям и гражданам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах, 102.910 жилых домов; оказали помощь более чем 2,4 млн. малоимущих людей в медосмотре и лечении болезней, 593.034 школьникам и студентам в учебе, 663.771 гражданину в развитии семейного хозяйства; а также возвели тысячи сооружений гражданского назначения...
Выступая на мероприятии, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь подчеркнул, что эта программа имеет глубокое социальное и гуманистическое значение, передавая послание о человеколюбии, сочувствии, вере, понимании и решимости действовать для того, чтобы «никто не остался позади» на пути развития Вьетнама как мирной, процветающей, богатой и счастливой страны.
Пользуясь случаем, глава вьетнамского правительства искренне поблагодарил организации, частных лиц и предприятия за помощь малоимущим людям. Он призвал все население, соотечественников за рубежом и иностранных друзей продолжить вносить вклад в дело ликвидации голода и бедности во Вьетнаме на новом этапе.