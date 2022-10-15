Влияние изменения климата на вьетнамских производителей кофе

Немецкая газета Die Rheinpfalz написала о тяжелых последствиях изменения климата для производителей кофе во Вьетнаме. В настоящее время Германия является крупнейшим импортером кофе робуста из Вьетнама.

По сообщению корреспондента ВИА в Германии, источники воды для орошения кофейных деревьев в Центральном нагорье становятся все меньше из-за влияния изменения климата. В июне в сезон дождей осадки были редкими и нерегулярными, иногда долгое время не было дождей. Более того, когда для роста кофейных деревьев нужен дождь, погода была жаркой, а когда кофейные деревья цвели, то внезапно шли дожди, и в результате этого деревья гниют и сбрасывают молодые плоды.

Из-за такой непредсказуемой погоды, вьетнамские фермеры сталкиваются со многими трудностями. В результате экспорт кофе на европейский рынок снизился. Если в 2018 году было экспортировано 1,88 млн. тонн кофе, то в 2019 году этот объем уменьшился на 1,61 млн. тонн., в 2020 году - 1,57 млн. тонн, а в прошлом году – 1,52 млн. тонн.

В настоящее время государственные органы и неправительственные организации прилагают усилия в поиске мер по поддержке и устойчивому развитию кофейной сферы. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов запустило проект на 2021-2025 гг. по пересадке и метизации новых сортов кофе на 107.000 га, с новыми сортами, более устойчивыми к вредителям и болезням, адаптирующимся к изменению климата.

Вьетнам является вторым крупным производителей кофе (после Бразилии) и первым во величине производителем кофе робуста в мире. Клиенты Вьетнама находятся в 80 странах в мире, а 40% вьетнамского кофе экспортируется в Европу. Германия осталась самым важным потребительским рынком, составляя 15% кофейного экспорта Вьетнама в 2021 году.

По данным Федерального статистического управления, в 2021 году, Германия импортировала 1,21 млн. тонн. кофе (включая обжаренный и необжаренный кофе), в том числе 17% из Вьетнама.