Власти Ханоя начинают принудительно закрывать кофейни на железнодорожных путях

Иностранные туристы поворачивают от входа на железнодорожную улицу (находится на улице Чанфу). Фото: ВИА Были установлены барьеры и предупреждающие знаки на вьетнамском и английском языках, а милиционеры были задействованы для принудительного закрытия знаменитой железнодорожной улицы в центре Ханоя с 16 сентября.

Туристам, ищущим уникальное зрелище, также отказывают.

Власти района Хоанкием заявили, что к 17 сентября они закроют и отзовут лицензии у всех кафе вдоль железной дороги из соображений безопасности.

Некоторые участки железнодорожной линии Ханой-Донданг, где поезда проходят рядом с жилыми домами, уже много лет пользуются популярностью у иностранных туристов. Однако популярность этого места также представляет серьезную угрозу безопасности.

Этот шаг нашел понимание у большинства людей.

Нгуен Тхи Хыонг, житель района Дьенбьенфу, считала это хорошей идеей и приветствовала меры по повышению безопасности.

Она сказала: «Когда кофейни открыты, эта железная дорога заполнена людьми, в том числе иностранцами и местными жителями, особенно когда подходит поезд. Они стоят рядом с железнодорожными путями, и я должна не дать им собраться вокруг, чтобы предотвратить несчастные случаи из-за поездов».

Студент До Динь Ву согласился: «Обычно я прихожу сюда выпить чашечку кофе. Однако, я считаю, что здесь нужно запретить кофейни, потому что тротуар очень маленький, а некоторые люди даже сидят на железной дороге, что очень опасно для них, когда идет поезд».

В то время как многие туристы, приехавшие сфотографировать и снять знаменитое кафе на видео, были весьма разочарованы, австралийка Джейми Уильямс не думает, что это сильно повлияет на туризм в долгосрочной перспективе.

Она сказала: «Я думаю, что закрытие кафе немного повлияет на туризм, но я не думаю, что это будет ощущаться в рамках всей стране».

Улицу было приказано закрыть в конце 2019 года, но после того, как Вьетнам вновь открылся в марте этого года после двухлетнего закрытия границы, кофейни тоже открылись, и иностранные туристы снова стекаются на «улицу поездов».