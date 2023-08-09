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Власти строго контролируют трансграничное распространение культурной продукции
МИК сообщило, что 4 августа провело семинар по распространению своего циркуляра, регулирующего выполнение Постановления правительства № 71/2022, которым вносятся поправки и дополнения в некоторые статьи Постановления № 06/2016 об управлении, поставках и использовании радиоуслуг, услуг телевизионного вещания, включая статьи об управлении продуктами культуры на трансграничных платформах.
Нгуен Тхи Тхань Хуен, заместитель директора Управления вещания и электронной информации МИК, отметила, что в последние годы МИК работало над тем, чтобы трансграничные социальные сети соответствовали вьетнамскому законодательству и вся вредная, недостоверная и негативная информация, оказывающая нежелательное влияние на общество, должна быть удалена.
По ее словам, такие социальные сети, как Facebook, Google и TikTok, активно координируют свои действия с властями для удаления такой информации после запроса. Она уточнила, что с 1 по 24 июля Facebook заблокировал и удалил более 220 сообщений с дезинформацией, направленных на саботаж авторитета Партии, государства, брендов, частных лиц и организаций (эквивалентно 90% запросов), Google - 1052 видео с нарушениями на YouTube (91%) и TikTok - 19 ссылок, распространяющих ложную информацию или негативный контент (90%).
Отвечая на вопрос об урегулировании постами видеороликов в социальных сетях, затрагивающих молодых людей в последнее время, Нгуен Тхи Тхань Хуен сказала, что, основываясь на сообщениях в прессе и социальных сетях, будет оценено, нарушают ли эти видео правовые нормы. Если эти видео будут признаны фальшивыми и содержать противоправные действия, они будут рассматриваться в соответствии с законодательством.
Чиновник также призвал агентства печати активизировать координацию с властями, чтобы обнаруживать, оценивать, осуждать и предупреждать о содержании социальных сетей, негативно влияющем на пользователей.