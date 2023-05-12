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Власти Биньтхуана проведут проверку предприятий, экспортирующих водную продукцию в ЕС
Проверки будут проводиться с 15 по 18 мая на местных предприятиях, которые закупают сырье, перерабатывают и экспортируют морепродукты на европейский рынок. Работа будет сосредоточена на соблюдении правил борьбы с ННН-промыслами и рассмотрении документации для подтверждения и сертификации происхождения морепродуктов для обеспечения прослеживаемости по всей цепочке поставок.
Ожидается, что проверки будут оперативно выявлять, исправлять и наказывать организации по переработке и экспорту морепродуктов, а также отдельных лиц, которые умышленно нарушают правила ННН-промыслов и пытаются узаконить документацию для экспорта морепродуктов на европейский рынок.
Компетентные силы Биньтхуана согласовали с местными властями множество решений по борьбе с ННН-промыслом, и содействовали коммуникационным мероприятиям для популяризации руководящих документов центральных и местных органов власти и повышения осведомленности местных рыбаков о соблюдении закона.
С начала 2023 года более 16 тысяч рыбаков в Биньтхуане получили информацию о правовых нормах по предотвращению ННН-промысла. Владельцы более 3.800 рыболовных судов длиной от 12 метров и выше подписали обязательства не заниматься ННН-промыслом.
Координация между различными компетентными силами в провинции и за ее пределами для управления рыболовными судами и борьбы с ННН-промыслом тесно связана с выполнением Закона о рыболовстве.
Местные суда строго досматривались в портах, на море и с помощью систем мониторинга судов (СМС), что позволяло заблаговременно предупреждать и своевременно предотвращать потенциальные нарушения ННН-промысла и захода судов в чужие воды.
По состоянию на 21 апреля Бинтьтхуан завершила установку СМС на 99% своих рыболовецких судов длиной от 15 метров.