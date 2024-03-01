Власти Бариа - Вунгтау передают 11 спасенных иностранных моряков генеральным консульствам

Мероприятие по передаче судна было проведено командованием пограничной охраны, Департаментом иностранных дел и Департаментом общественной безопасности южной провинции Бариа - Вунгтау.



В 16:50 29 января рыболовецкое судно из южно-центральной провинции Биньтхуан обнаружило малайзийское судно Samudra Indah II, тонущее в месте, расположенном примерно в 20 морских милях к северо-востоку от острова Кондао, и спасло 11 членов экипажа, дрейфующих в море.



Получив сообщение о происшествии, командование пограничной охраны Бариа - Вунгтау запросило координацию соответствующих сил и судов, работающих в этом районе, для поиска пропавших и доставки 11 спасенных моряков на Кондао.

Моряки были благополучно доставлены на остров Кондао в 10:50 вечера того же дня.



На церемонии передачи судна Энкун Асун, член экипажа Samudra Indah II, рассказал, что они дрейфовали 17 часов, прежде чем их спасли вьетнамские рыбаки.



Пограничники Бариа - Вунгтау организовали для них жилье, снабдили предметами первой необходимости и прислали врачей для обследования их здоровья, сказал он, добавив, что они никогда не забудут эти подвиги.



Генеральный консул Индонезии в Хошимине Агуставиано Софиан поблагодарил вьетнамские власти и рыбаков за спасение и заботу о членах экипажа, а также за передачу их в генеральные консульства для репатриации.