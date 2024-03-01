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НОВОСТИ

Власти Бариа - Вунгтау передают 11 спасенных иностранных моряков генеральным консульствам

Десять индонезийцев и один малазиец, являющиеся членами экипажа судна Samudra Indah II, терпящего бедствие у берегов Вьетнама, 29 февраля были переданы представителям генеральных консульств двух стран в Хошимине.

 

Мероприятие по передаче судна было проведено командованием пограничной охраны, Департаментом иностранных дел и Департаментом общественной безопасности южной провинции Бариа - Вунгтау.

В 16:50 29 января рыболовецкое судно из южно-центральной провинции Биньтхуан обнаружило малайзийское судно Samudra Indah II, тонущее в месте, расположенном примерно в 20 морских милях к северо-востоку от острова Кондао, и спасло 11 членов экипажа, дрейфующих в море.

Получив сообщение о происшествии, командование пограничной охраны Бариа - Вунгтау запросило координацию соответствующих сил и судов, работающих в этом районе, для поиска пропавших и доставки 11 спасенных моряков на Кондао.
Моряки были благополучно доставлены на остров Кондао в 10:50 вечера того же дня.

На церемонии передачи судна Энкун Асун, член экипажа Samudra Indah II, рассказал, что они дрейфовали 17 часов, прежде чем их спасли вьетнамские рыбаки.

Пограничники Бариа - Вунгтау организовали для них жилье, снабдили предметами первой необходимости и прислали врачей для обследования их здоровья, сказал он, добавив, что они никогда не забудут эти подвиги.

Генеральный консул Индонезии в Хошимине Агуставиано Софиан поблагодарил вьетнамские власти и рыбаков за спасение и заботу о членах экипажа, а также за передачу их в генеральные консульства для репатриации.

ВИА/ИЖВ

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