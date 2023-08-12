НОВОСТИ
Вклад в успех AIPA-44 и укрепление отношений сотрудничества между Вьетнамом, Индонезией и Ираном
* AIPA-44: Содействие многосторонним связям, внесение позитивного вклада в дело мира и развития
Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял участие в открытии и выступил с важной речью на первом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи AIPA-44. Он вынес пять предложений, в которых подчеркивается важность укрепления солидарности, продвижения центральной роли и стратегической ценности АСЕАН, подчеркнул важность парламентов АСЕАН в дальнейшем повышении роли законотворчества, создании благоприятного правового коридора и усилении роли мониторинга правительств АСЕАН в успешной реализации генеральных планов строительство Сообщества АСЕАН 2025.
Делегация Вьетнама выдвинула 3 инициативы о цифровой трансформации под руководством женщин и для женщин; содействии инновациям, передаче, применении и развитии науки и техники в целях роста и устойчивого развития; способствовании применению руководящих принципов АСЕАН по ответственному инвестированию в области продовольствия, сельского и лесного хозяйства. Вьетнам также является соавтором ряда других важных резолюций. Проекты вьетнамской делегации приветствовались странами и на заседаниях Комитета были единогласно одобрены и представлены Генеральной Ассамблее для утверждения на заключительном заседании.
* Вьетнам и Индонезия: вклад в АСЕАН, чтобы идти далеко
Посетив Индонезию, председатель НС Выонг Динь Хюэ в течение трех дней провел насыщенную и очень эффективную рабочую программу с участием как индонезийских политиков, ученых, представителей деловых кругов, так и представителей прессы. Индонезия оказывает председателю НС Выонг Динь Хюэ заботливый, уважительный и теплый прием.
Обе стороны заявили, что будут продолжать углублять традиционную дружбу, основанную на высоком политическом доверии между Вьетнамом и Индонезией, на прочном фундаменте, заложенном двумя великими основателями, президентом Хо Ши Мином и президентом Сукарно. Обе стороны также договорились вывести стратегическое партнерство Вьетнама и Индонезии на новый этап развития и на новую высоту. Обе стороны подтвердили продолжение тесного сотрудничества в других важных областях, особенно разделяя общее стратегическое видение региона, сотрудничество на региональных и международных парламентских форумах (AIPA, МПС, Азиатско-Тихоокеанский парламентский Форум - АТПФ), договорились продолжать поддерживать позиции друг друга по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В ходе визита председатель НC Выонг Динь Хюэ выступил с важной политической речью перед индонезийским внешнеполитическим сообществом.
Журналист-ветеран Вирамалла Анджая, бывший старший редактор Jakarta Post, прокомментировал: «Это была замечательная речь, рассказывающая о долгой и тесной дружбе, а также о стратегическом партнерстве Индонезия-Вьетнам. Зал был полон людей, что наглядно свидетельствует об интересе индонезийского народа к динамично развивающейся стране Вьетнам».
* Вьетнам и Иран: сотрудничество во имя мира и развития
По словам заместителя министра иностранных дел До Хунг Вьета, в ходе обмена высокопоставленные руководители, ученые, деловые круги Ирана подтвердили, что визит выведет отношения между двумя странами на новый этап развития, а также выразили уверенность в «светлое будущее сотрудничества» двух стран.
В Иране прошел первый политико-правовой форум по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, в котором приняли участие более 400 иранских и вьетнамских делегатов. Вьетнам и Иран также договорились вскоре организовать 10-е заседание Совместного комитета Вьетнама и Ирана в начале четвертого квартала 2023 года.
Впервые в Иране была проведена широкомасштабная «Неделя вьетнамской культуры», чтобы помочь иранской общественности лучше понять страну и народ Вьетнама, создать благоприятные условия для многопланового сотрудничества.
Наряду с двумя соглашениями о сотрудничестве, подписанными Выонг Динь Хюэ и спикером Палаты представителей Индонезии, по этому случаю было подписано 30 соглашений о сотрудничестве между вьетнамскими и индонезийскими и иранскими предприятиями.
* Народная дипломатия является наиболее устойчивым фактором
В обеих странах председатель НС Выонг Динь Хюэ принял руководителей Ассоциации дружбы Индонезия-Вьетнам и Ассоциации дружбы Иран-Вьетнам. Он отметил, что межличный обмен между людьми является наиболее устойчивым фактором и корнем в развитии многогранных отношений между странами; В то же время он выразил пожелание, чтобы в дополнение к обмену между людьми ассоциации дружбы продолжали действовать как мосты между двумя странами, способствуя укреплению взаимопонимания между людьми, а также сотрудничеству между странами.
В рамках визита Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Национального Собрания Вьетнама посетили сотрудников посольства Вьетнама и встретились с представителями вьетнамской общины в Индонезии и Иране. В теплой и дружеской атмосфере Выонг Динь Хюэ выразил удовлетворение тем, что вьетнамцы в принимающих странах всегда сплочены и поддерживают друг друга, поддерживают вьетнамский язык и вьетнамскую культуру...
Председатель НС подчеркнул, что Партия и государство всегда рассматривают вьетнамскую заморскую общину как неотъемлемую часть большой семьи 54 народностей во Вьетнаме, как важный фактор, способствующий укреплению отношений сотрудничества и дружбы между Вьетнамом и другими странами, обнародовали множество политик, в которых приоритет отдается защите граждан; сохранению вьетнамского языка, а также культурной самобытности среди зарубежного вьетнамского сообщества…