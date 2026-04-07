Вклад в общий успех военно-дипломатической деятельности между Вьетнамом и Китаем

Генерал армии Фан Ван Зянг и Посол Хэ Вэй обмениваются мнениями в ходе встречи. Фото: qdnd.vn

6 апреля в штаб-квартире Министерства национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики во Вьетнаме Хэ Вэя. Во встрече также принял участие полковник Цзян Ба, военный атташе Китая во Вьетнаме.



Генерал армии Фан Ван Зянг подчеркнул, что в последнее время под стратегическим руководством высшего руководства двух Партии и двух государств двустороннее сотрудничество между Вьетнамом и Китаем в различных сферах становится всё более глубоким, содержательным и эффективным.



В марте текущего года стороны успешно провели первое заседание стратегического диалога формата "3+3" на уровне министров иностранных дел, национальной обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая. В частности, сразу после диалога "3+3" стороны также успешно организовали 10-й пограничный оборонный дружественный обмен Вьетнама и Китая в провинции Куангнинь (Вьетнам) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (Китай), что способствовало укреплению солидарности, дружбы и дальнейшему повышению эффективности и практической отдачи оборонного сотрудничества между двумя странами.



Высоко оценивая вклад полковника Цзян Ба в период его работы во Вьетнаме, генерал армии Фан Ван Зянг отметил, что, находясь на своей должности, полковник Цзян Ба тесно координировал взаимодействие с соответствующими органами Вьетнама, эффективно выполнял роль связующего звена между министерствами национальной обороны двух стран, активно содействовал и вносил вклад в общий успех военно-дипломатической деятельности, обеспечивая всё более содержательное развитие оборонного сотрудничества.

Генерал армии Фан Ван Зянг выразил уверенность, что на новой должности полковник Цзян Ба продолжит вносить ещё больший вклад в развитие оборонных отношений между Вьетнамом и Китаем.



По этому случаю генерал армии Фан Ван Зянг выразил благодарность Послу Хэ Вэю и полковнику Цзян Ба за их вклад в прошедшие мероприятия, особенно за координацию и поддержку в реализации работ по ремонту и благоустройству кладбищ китайских военнослужащих и специалистов, принимавших участие в оказании помощи вьетнамской революции (апрель 2025 года). Генерал армии Фан Ван Зянг выразил надежду, что в предстоящий период Посольство Китая продолжит тесно координировать взаимодействие с Министерством национальной обороны Вьетнама, способствуя дальнейшему углублению и практическому развитию двустороннего оборонного сотрудничества.



Разделяя мнение генерала армии Фан Ван Зянга, Посол Хэ Вэй отметил, что стратегический диалог "3+3" прошёл весьма успешно и дал положительные результаты, способствуя укреплению политического доверия между двумя странами и выведению китайско-вьетнамских отношений на новый уровень. Вслед за диалогом "3+3" успешное проведение 10-го пограничного оборонного дружественного обмена Вьетнама и Китая также способствовало укреплению сотрудничества между министерствами национальной обороны и дружбы между народами двух стран.



Посол Хэ Вэй выразил надежду, что в ближайшее время стороны продолжат активизировать обмены, включая обмены в сфере политической работы, совместное патрулирование между военно-морскими силами и береговой охраной, а также обмены молодыми офицерами двух стран.