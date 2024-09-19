ВИA подчеркивает важность журналистской этики в цифровую эпоху на встрече OANA

Делегация Вьетнамского информационного агентства (ВИA) во главе с заместителем генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Ньунг приняла участие в 53-м заседании Исполнительного совета Организации информационных агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA), состоявшемся 15 сентября в Москве, чтобы обсудить этические аспекты современных СМИ, в частности использование искусственного интеллекта (ИИ) в журналистике.



В своем выступлении Доан Тхи Тует Ньунг подчеркнула приверженность ВИA проверке информации. Она подчеркнула роль агентства в предоставлении точной, официальной и достоверной информации для ориентации общественного мнения и поддержания общественного доверия.

По ее словам, информация должна отражать человечность, распространять позитивные ценности и вдохновлять людей в их повседневной жизни.

Она отметила, что в эпоху социальных сетей, где быстро распространяется ложный или вводящий в заблуждение контент, этические принципы каждого журналиста, а также каждого пресс-агентства приобретают все большее значение. Пресса и медиа-агентства должны придерживаться этических принципов, чтобы завоевать доверие общественности.

По ее словам, информационного агентства должны усилить свое присутствие на всех медиаплатформах, чтобы использовать преимущества киберпространства и играть свою авангардную роль в предоставлении быстрой, точной, объективной и проверенной информации с широким охватом. Это, отметила она, повысит их влияние на формирование общественного мнения, особенно среди молодой аудитории.

Представители крупнейших информационных агентств, таких как Antara (Индонезия), Mehr (Иран), ТАСС (Россия) и Kyodo (Япония), поделились своим опытом и проблемами, связанными с внедрением ИИ в журналистику и работу СМИ. Они обсудили решения по поддержанию этических стандартов при использовании ИИ, подчеркнув важнейшую роль человека в принятии решений.

Делегаты также призвали к разработке правил и обмену передовым опытом в области подготовки журналистов и редакторов, поскольку медиаландшафт продолжает развиваться благодаря технологиям искусственного интеллекта.

В завершение встречи было объявлено, что 54-я встреча OANA пройдет под эгидой Bernama (Малайзия) в Куала-Лумпуре в феврале 2025 года, а 19-я Генеральная ассамблея OANA запланирована на следующий год в Москве.

Во время визита в информационное агентство Sputnik 17 сентября Доан Тхи Тует Ньунг обсудила различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе расширение обмена фотографиями, англоязычным и мультимедийным контентом, особенно в области науки и техники, социальной экономики, культуры и образования.

Василий Пушков, директор по международному сотрудничеству Sputnik, высоко оценил ВИА как одного из важнейших партнеров Sputnik. Он выразил готовность развивать сотрудничество в области обмена информацией, в частности мультимедийным контентом, с целью дальнейшего повышения эффективности партнерства в будущем.

Делегация ВИА также посетила информационно-производственные подразделения Sputnik, чтобы ознакомиться с их работой.

16 сентября заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Ньунг также провел рабочую встречу с послом Вьетнама в России Данг Минь Кхоем.