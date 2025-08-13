НОВОСТИ
ВИA и Йонхап налаживают новое сотрудничество, направленное на цифровую трансформацию, искусственный интеллект
В соответствии с новым соглашением, два информационных агентства продолжат обмен информацией, уделяя особое внимание улучшению новостной службы Yonhap на вьетнамском языке, специализированного продукта, разработанного при поддержке ВИA, который был запущен в день прибытия главы партии То Лама в Сеул.
На переговорах, состоявшихся позднее в тот же день в штаб-квартире Yonhap, генеральный директор ВИA Ву Вьет Чанг высоко оценила тесное сотрудничество между двумя агентствами за последние годы, несмотря на различные трудности: от жесткой конкуренции в цифровую эпоху до необходимости реструктуризации.
Она сказала, что ВИA эффективно использовала материалы Yonhap о политике Республики Корея в отношении Вьетнама, гражданских делах и механизмах многостороннего сотрудничества. Она предложила еще больше углубить обмен экономическими новостями и новостями о жизни людей, сделав его более содержательным и ориентированным на результат.
Обсуждая сотрудничество в проведении крупных мероприятий, она рекомендовала улучшить обмен информацией и опытом в области новостных операций, особенно во время крупномасштабных мероприятий. Она подчеркнула важность сотрудничества в борьбе с фальшивыми новостями, генерируемыми искусственным интеллектом, и призвала к регулярному обновлению решений. Кроме того, она выступала за расширение профессиональных обменов как лично, так и онлайн, а также за сотрудничество в создании контента.
Генеральный директор Йонхап Хван Дэ Иль выразил выразил надежду, что вьетнамская новостная служба станет важнейшим каналом, доставляющим быстрые и точные новости о РК не только 300 000 вьетнамцам, проживающим в стране, но и вьетнамоязычной аудитории по всему миру.
По его словам, в эту эпоху цифровых инноваций, ориентированных на искусственный интеллект, сотрудничество между двумя информационными агентствами не только способствует экономическому обмену, но и укрепляет взаимопонимание между народами обеих стран.