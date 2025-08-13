Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

ВИA и Йонхап налаживают новое сотрудничество, направленное на цифровую трансформацию, искусственный интеллект

12 августа в Сеуле информационное агентство Вьетнама (ВИA) и информационное агентство Республики Корея (РК) Йонхап подписали соглашение о профессиональном сотрудничестве, в соответствии с которым цифровая трансформация и искусственный интеллект являются основой их медиа-партнерства.
  Генеральный директор ВИA Ву Вьет Чанг (слева) и Генеральный директор Йонхап Хван Дэ Иль. Фото: ВИA  
Мероприятие состоялось во время Вьетнамско–корейского экономического форума, на котором присутствовали генеральный секретарь партии То Лам и премьер-министр Кореи Ким Мин Сок в рамках государственного визита вьетнамского лидера в восточноазиатскую страну.

В соответствии с новым соглашением, два информационных агентства продолжат обмен информацией, уделяя особое внимание улучшению новостной службы Yonhap на вьетнамском языке, специализированного продукта, разработанного при поддержке ВИA, который был запущен в день прибытия главы партии То Лама в Сеул.

На переговорах, состоявшихся позднее в тот же день в штаб-квартире Yonhap, генеральный директор ВИA Ву Вьет Чанг высоко оценила тесное сотрудничество между двумя агентствами за последние годы, несмотря на различные трудности: от жесткой конкуренции в цифровую эпоху до необходимости реструктуризации.

Она сказала, что ВИA эффективно использовала материалы Yonhap о политике Республики Корея в отношении Вьетнама, гражданских делах и механизмах многостороннего сотрудничества. Она предложила еще больше углубить обмен экономическими новостями и новостями о жизни людей, сделав его более содержательным и ориентированным на результат.

Обсуждая сотрудничество в проведении крупных мероприятий, она рекомендовала улучшить обмен информацией и опытом в области новостных операций, особенно во время крупномасштабных мероприятий. Она подчеркнула важность сотрудничества в борьбе с фальшивыми новостями, генерируемыми искусственным интеллектом, и призвала к регулярному обновлению решений. Кроме того, она выступала за расширение профессиональных обменов как лично, так и онлайн, а также за сотрудничество в создании контента.

Генеральный директор Йонхап Хван Дэ Иль выразил выразил надежду, что вьетнамская новостная служба станет важнейшим каналом, доставляющим быстрые и точные новости о РК не только 300 000 вьетнамцам, проживающим в стране, но и вьетнамоязычной аудитории по всему миру.

По его словам, в эту эпоху цифровых инноваций, ориентированных на искусственный интеллект, сотрудничество между двумя информационными агентствами не только способствует экономическому обмену, но и укрепляет взаимопонимание между народами обеих стран.

ВИА/ИЖВ

