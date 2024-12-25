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ВИA выбрало 10 главных международных событий 2024 года
1. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Боевые действия между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа распространились с участием сил «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене. Убийство лидера ХАМАС в Тегеране во время инаугурации нового президента Ирана привело к лобовым атакам на территории друг друга между Ираном и Израилем. По состоянию на 25 декабря в результате конфликта погибло около 50 000 человек и пострадали миллионы. 26 ноября Израиль и «Хезболла» договорились о временном прекращении огня, однако переговоры между Израилем и ХАМАС остаются в тупике, что делает надежды на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему далекими.
2. Дональд Трамп победил на выборах президента США
5 ноября бывший президент Дональд Трамп одержал убедительную победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, а его Республиканская партия взяла под контроль обе палаты Конгресса. Политика 47-го президента США «Америка прежде всего» сигнализирует о серьезных изменениях во внутренней и внешней политике США, которые окажут глубокие воздействия на страны и регионы по всему миру в ближайшие годы.
3. Падение власти президента Башара Асада в Сирии
После 13 лет кровопролитной гражданской войны, 8 декабря силы сирийской оппозиции взяли под контроль Дамаск, вынудив президента Башара Асада и его семью покинуть страну.
Крах правительства Асада потенциально может оказать глубокое влияние на «шахматную доску» Ближнего Востока и одновременно создать угрозу углубления хаоса и раскола в регионе. Международное сообщество прилагает усилия для обеспечения передачи власти и скорейшей стабилизации ситуации в этой стране.
4. Боевые действия между Россией и Украиной усиливаются, вызывая серьёзные последствия
В августе 2024 года украинские войска совершили захват многих районов Курской области России. Это была первая наземная атака иностранных вооруженных сил на Россию со времен Второй мировой войны. В середине ноября Киев впервые запустил ракеты, предоставленные США, Великобританией и Францией, для нанесения удара в глубь территории России. Москва в ответ запустила гиперзвуковую ракету по украинскому городу Днепр и объявила об обновленной ядерной доктрине. Убийство российского генерала Игоря Кириллова в Москве 17 декабря значительно усилило напряжённость между двумя странами. Хотя лидеры России и Украины заявили о готовности к переговорам, их позиции остаются существенно различными.
5. Мировая экономика восстанавливается, несмотря на «встречные ветры»
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в 2024 году, несмотря на риски, вызванные геополитическими конфликтами, торговыми спорами и неопределенностью, связанной с выборами. Крупнейшие экономики демонстрируют тенденцию к корректировке макроэкономической политики и снижению процентных ставок для стимулирования экономического роста. Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за четыре года снизила процентные ставки, а многие другие центральные банки предприняли аналогичные меры.
6. Самый жаркий год в истории человечества
Европейская служба спутникового мониторинга Земли Copernicus заявила, что 2024 год стал самым жарким годом в истории человечества и первым годом со средней температурой на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850–1900 гг.), когда человечество начало использовать большие объемы ископаемого топлива.Повышение температуры приводит к увеличению числа экстремальных погодных явлений, таких как супертайфун «Яги», который унес жизни более 600 человек в Юго-Восточной Азии, супертайфун «Хелен», который нанес ущерб более чем на 110 миллиардов долларов в США, и наводнения в Испании, унесшие жизни 200 человек. Однако глобальные усилия по сокращению использования ископаемых видов топлива не получили широкого распространения.
7. Мировая цена на золото достигла рекордно высокого уровня
8. Подъем правых сил в Европе
На большинстве выборов в Европейский парламент наблюдался значительный рост правых, крайне правых партий и националистических движений. Это не только ставит под угрозу будущее и стабильность Европейского союза (ЕС), но и подрывает усилия по международному сотрудничеству, направленные на решение глобальных неотложных проблем. Неспособность премьер-министра Франции Мишеля Барнье преодолеть вотум недоверия и аналогичная ситуация с канцлером Германии Олафа Шольца отражают политическую нестабильность в Европе.
9. Организация Объединенных Наций приняла первую глобальную резолюцию по ИИ
21 марта Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила историческую резолюцию, направленную на продвижение «безопасного, надежного и заслуживающего доверия» использования искусственного интеллекта (ИИ) в целях устойчивого развития для всех, в контексте того, что международное сообщество сталкивается как с возможностями, так и с вызовами, связанными с применением и управлением ИИ.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также опубликовала инструкцию по этике и управлению ИИ для содействия ответственному использованию ИИ. Европейский союз (ЕС) официально ввел в действие закон об управлении ИИ, чтобы защитить права граждан и одновременно стимулировать инновации.
10. Космический зонд «Чанъэ-6» впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны
25 июня обычный космический аппарат «Чанъэ-6» благополучно приземлился на посадочной площадке Сизиванг Баннер в пустынном районе Внутренней Монголии (Северный Китай), доставив образцы грунта, собранные с обратной стороны Луны. Это достижение стало беспрецедентным шагом в истории исследования Луны. Ученые надеются, что образцы, привезенные космическим аппаратом «Чанъэ-6», в том числе вулканические породы возрастом 2,5 миллиона лет и другие материалы, помогут прояснить загадки географических различий по обе стороны Луны.