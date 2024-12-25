ВИA выбрало 10 главных международных событий 2024 года

1. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт между израильскими силами и исламистским движением ХАМАС оставил около 90% детей в секторе Газа без надлежащего доступа к пище. Ранее в июне Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) также подсчитал, что почти 3000 детей в секторе Газа находятся под угрозой смерти из-за недоедания. На фото: Дети стоят в очереди за продовольственной помощью в городе Хан-Юнис, сектор Газа, 23 октября 2024 года. Фото: Синьхуа/ВИА

Боевые действия между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа распространились с участием сил «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене. Убийство лидера ХАМАС в Тегеране во время инаугурации нового президента Ирана привело к лобовым атакам на территории друг друга между Ираном и Израилем. По состоянию на 25 декабря в результате конфликта погибло около 50 000 человек и пострадали миллионы. 26 ноября Израиль и «Хезболла» договорились о временном прекращении огня, однако переговоры между Израилем и ХАМАС остаются в тупике, что делает надежды на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему далекими.





2. Дональд Трамп победил на выборах президента США

На фото: Кандидат от Републиканской партии Дональд Трамп (США) выступает с речью во время предвыборного митинга на стадион Ван Андел Арена 5 ноября 2024 года. Фото: АП/ВИА

5 ноября бывший президент Дональд Трамп одержал убедительную победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, а его Республиканская партия взяла под контроль обе палаты Конгресса. Политика 47-го президента США «Америка прежде всего» сигнализирует о серьезных изменениях во внутренней и внешней политике США, которые окажут глубокие воздействия на страны и регионы по всему миру в ближайшие годы.



3. Падение власти президента Башара Асада в Сирии

8 декабря 2024 года сирийское государственное телевидение передало заявление о победе сирийской оппозиции и падении режима президента Башара Асада. (Фото: IRNA/ВИA)

После 13 лет кровопролитной гражданской войны, 8 декабря силы сирийской оппозиции взяли под контроль Дамаск, вынудив президента Башара Асада и его семью покинуть страну. Крах правительства Асада потенциально может оказать глубокое влияние на «шахматную доску» Ближнего Востока и одновременно создать угрозу углубления хаоса и раскола в регионе. Международное сообщество прилагает усилия для обеспечения передачи власти и скорейшей стабилизации ситуации в этой стране.

4. Боевые действия между Россией и Украиной усиливаются, вызывая серьёзные последствия

В августе 2024 года украинские войска совершили захват многих районов Курской области России. Это была первая наземная атака иностранных вооруженных сил на Россию со времен Второй мировой войны. Фото: Архив

В августе 2024 года украинские войска совершили захват многих районов Курской области России. Это была первая наземная атака иностранных вооруженных сил на Россию со времен Второй мировой войны. В середине ноября Киев впервые запустил ракеты, предоставленные США, Великобританией и Францией, для нанесения удара в глубь территории России. Москва в ответ запустила гиперзвуковую ракету по украинскому городу Днепр и объявила об обновленной ядерной доктрине. Убийство российского генерала Игоря Кириллова в Москве 17 декабря значительно усилило напряжённость между двумя странами. Хотя лидеры России и Украины заявили о готовности к переговорам, их позиции остаются существенно различными.



5. Мировая экономика восстанавливается, несмотря на «встречные ветры»

Рабочие работают на автомобильном заводе в Памплоне, Испания. Фото: АФП/ВИА

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в 2024 году, несмотря на риски, вызванные геополитическими конфликтами, торговыми спорами и неопределенностью, связанной с выборами. Крупнейшие экономики демонстрируют тенденцию к корректировке макроэкономической политики и снижению процентных ставок для стимулирования экономического роста. Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за четыре года снизила процентные ставки, а многие другие центральные банки предприняли аналогичные меры. 6. Самый жаркий год в истории человечества

На фото: Люди покрывают головы и лица шарфами, чтобы защитить себя от солнца, путешествуя по улице в Канпуре, Индия. Фото: АНИ/ВИА

Европейская служба спутникового мониторинга Земли Copernicus заявила, что 2024 год стал самым жарким годом в истории человечества и первым годом со средней температурой на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850–1900 гг.), когда человечество начало использовать большие объемы ископаемого топлива.

Повышение температуры приводит к увеличению числа экстремальных погодных явлений, таких как супертайфун «Яги», который унес жизни более 600 человек в Юго-Восточной Азии, супертайфун «Хелен», который нанес ущерб более чем на 110 миллиардов долларов в США, и наводнения в Испании, унесшие жизни 200 человек. Однако глобальные усилия по сокращению использования ископаемых видов топлива не получили широкого распространения.





7. Мировая цена на золото достигла рекордно высокого уровня

Фото: Киодо/ВИА 31 октября мировая цена на золото достигла рекордного максимума в 2790,15 долл. США за унцию, увеличившись примерно на 35% с начала года, что вызвало сильные колебания внутренних цен на золото. Причины были обусловлены эскалацией инфляции, геополитической нестабильностью, изменению монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Многие центральные банки активно скупают золото и рассматривают золото как национальный резервный актив. Резкий рост цен на золото снизил привлекательность рискованных активов, что заставило многих инвесторов перенаправить средства в другие активы.

8. Подъем правых сил в Европе

4 декабря 2024 года законодатели Национального собрания Франции провели вотум недоверия, вынудив премьер-министра Мишеля Барнье уйти в отставку, что привело к краху его правительства. Фото: Синьхуа/ВИА

На большинстве выборов в Европейский парламент наблюдался значительный рост правых, крайне правых партий и националистических движений. Это не только ставит под угрозу будущее и стабильность Европейского союза (ЕС), но и подрывает усилия по международному сотрудничеству, направленные на решение глобальных неотложных проблем. Неспособность премьер-министра Франции Мишеля Барнье преодолеть вотум недоверия и аналогичная ситуация с канцлером Германии Олафа Шольца отражают политическую нестабильность в Европе.





9. Организация Объединенных Наций приняла первую глобальную резолюцию по ИИ

21 марта 2024 года Генеральная Ассамблея ООН (Генеральная Ассамблея ООН) приняла знаковую резолюцию о продвижении «безопасных и надежных» систем искусственного интеллекта (ИИ), чтобы принести пользу устойчивого развития. Фото: Синьхуа/ВИА

21 марта Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила историческую резолюцию, направленную на продвижение «безопасного, надежного и заслуживающего доверия» использования искусственного интеллекта (ИИ) в целях устойчивого развития для всех, в контексте того, что международное сообщество сталкивается как с возможностями, так и с вызовами, связанными с применением и управлением ИИ.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также опубликовала инструкцию по этике и управлению ИИ для содействия ответственному использованию ИИ. Европейский союз (ЕС) официально ввел в действие закон об управлении ИИ, чтобы защитить права граждан и одновременно стимулировать инновации.





10. Космический зонд «Чанъэ-6» впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны