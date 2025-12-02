Вице-премьер Чан Хонг Ха принял Первого заместителя Председателя Совета Федерации России

Во второй половине дня 1 декабря в Канцелярии Правительства Вице-премьер, председатель вьетнамской части Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха принял Первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (РФ) А. В. Яцкина в рамках его рабочего визита во Вьетнам с 29 ноября по 5 декабря 2025 года.

Приветствуя А. В. Яцкина и делегацию Совета Федерации с рабочим визитом, Вице-премьер Чан Хонг Ха подчеркнул, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда высоко ценят традиционные отношения дружбы и всеобъемлющее стратегическое партнёрство с РФ, рассматривают Россию как одного из важнейших партнёров во внешней политике Вьетнама; отметил, что данный визит является важным событием в год празднования 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, продолжая череду значимых внешнеполитических мероприятий по линии Партии, Государства, Парламента и обменов между народами. Вице-премьер высоко оценил сотрудничество между Советом Федерации России и Национальным собранием Вьетнама; подтвердил, что Вьетнам готов вместе с Россией продвигать сотрудничество во всех сферах в интересах народов обеих стран.

Поблагодарив Вице-премьера за тёплый приём, Первый заместитель Председателя Совета Федерации А. В. Яцкин отметил, что Россия всегда высоко ценит и готова продвигать сотрудничество с Вьетнамом во всех областях, углубляя всеобъемлющее стратегическое партнёрство Вьетнам – Россия на новом этапе развития; подчеркнул, что Совет Федерации неизменно поддерживает дружбу и сотрудничество с Вьетнамом и желает расширять взаимодействие между регионами двух стран.

В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели текущее состояние и обменялись конкретными мнениями по двустороннему сотрудничеству в различных сферах, отметив усилия министерств и ведомств двух стран в реализации договорённостей, достигнутых руководством на высшем уровне, в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства и с учётом интересов развития каждой страны. Вице-премьер Чан Хонг Ха предложил российской стороне ускорить реализацию совместных проектов в энергетике, поддержать Вьетнам в эффективном использовании ежегодных российских стипендий, а также содействовать организации культурных и народных обменов.

Стороны договорились продолжать обмены делегациями и контактами на всех уровнях, продвигать сотрудничество в экономике и энергетике, усиливать взаимодействие в области образования, науки и технологий, развивать преподавание вьетнамского и русского языков в каждой стране, а также организовывать культурные мероприятия по случаю 75-летия дипломатических отношений, включая прошедший в июле Фестиваль вьетнамской культуры в Москве и многочисленные гастроли российских художественных коллективов во Вьетнаме.

Российская сторона подчеркнула важную роль Межправительственной комиссии Вьетнам – Россия в координации сотрудничества между двумя странами, а также работу Совместных рабочих групп и Команд по сотрудничеству; отметила, что под руководством Вице-премьера Вьетнама Чан Хонг Ха и Заместителя Председателя Правительства России Чернышенко стороны тесно координировали работу по реализации итогов 25-го заседания и договорились о скорейшем проведении следующего заседания Комиссии с целью дальнейшего углубления сотрудничества между Вьетнамом и Россией, особенно в подготовке к Году науки и технологий 2026 года.