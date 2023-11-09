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НОВОСТИ

Вице-премьер Чан Хонг Ха принял американского профессора Дэвида Роджерса

8 ноября Вице-премьер Чан Хонг Ха принял профессора Колумбийской бизнес-школы (США) Дэвида Роджерса, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме. На приеме Вице-премьер Чан Хонг Ха обсудил с профессором Дэвидом Роджерсом вопросы, связанные с трансформацией глобальной экономики и общества, включая старую, неустойчивую экономическую модель, опирающуюся на ископаемые ресурсы, низкокачественные человеческие ресурсы, а также переход к зеленой экономике, низкий уровень выбросов углерода, возобновляемые источники энергии. В этом процессе Правительство играет важную роль в руководстве, но все еще необходимо позиционировать центральную роль компаний, особенно частного сектора.

Профессор Дэвид Роджерс считает, что кроме экологических и климатических проблем, всегда существуют новые возможности для сотрудничества между странами во многих областях, а также для участия частного сектора в обеспечении динамичного экономического роста в увязке с защитой окружающей среды. Поэтому странам необходимо направлять долгосрочные и устойчивые инвестиции в эту сферу. Он отметил, что процесс цифровой трансформации приносит пользу правительству, предприятиям, населению, обществу и является тенденцией устойчивого развития.

ИЖВ/ВИА

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