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Вице-премьер Чан Хонг Ха прибыл на место происшествия для руководства спасательно-поисковыми работами в связи с переворачиванием туристического судна в заливе Халонг

19 июля, сразу после получения информации о переворачивании туристического судна в районе острова Титов, провинция Куангнинь, Вице-премьер Чан Хонг Ха лично прибыл на место происшествия для руководства спасательными и поисковыми работами. К вечеру 19 июля, соответствующие силы провинции Куангнинь продолжали прилагать усилия для спасения и поиска жертв инцидента с туристическим судном в заливе Халонг.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха руководит поиско-спасательными работами на перевернувшемся туристическом судне. Фото: ВИА  
Вице-премьер подчеркнул, что наивысший приоритет — как можно скорее найти оставшихся в живых, а также обнаружить тела всех погибших.

Он также отметил, что на материке провинции Куангнинь необходимо заранее подготовить место для приёма родственников погибших, организовать поддержку, утешение и заботу о семьях пострадавших.

Провинция Куангнинь мобилизовала максимум сил и средств: Командование провинциального военного штаба, Пограничные войска, провинциальную полицию, администрацию залива Халонг, 1-й район Военно-морских сил (ВМС), команды профессиональных водолазов, а также местные спасательные средства, включая специализированное морское оборудование, для проведения поисково-спасательных операций. Медицинские учреждения находятся в полной готовности оказать помощь при обнаружении пострадавших.

Был создан Штаб спасательных операций, в который вошли представители Командования 3-го военного округа, ВМС, Пограничных войск, Морской полиции и Народного комитета провинции Куангнинь. Штаб размещён на базе 2-го отряда пограничной охраны — Командования пограничных войск провинции.

Провинция Куангнинь продолжает направлять спасательные силы на поиск оставшихся пропавших в море, сосредотачивает внимание на расследовании причин инцидента с опрокидыванием судна, устраняет последствия происшествия и оказывает помощь семьям погибших в соответствии с действующим законодательством.

По данным VNExpress, к 21:00 погодные условия в заливе Халонг оставались неблагоприятными для спасательных работ: море бушует, сильный дождь и ветер. Судно пока не удалось поднять на поверхность. Тем временем, водолазы продолжают погружения для поиска жертв.

Штаб спасательных операций сообщил, что были обнаружены ещё 6 тел погибших, таким образом общее количество найденных тел достигло 34. По состоянию на данный момент пропавшими числятся ещё 8 человек.

Известно, что на борту судна «Синий залив 58» (регистрационный номер QN 7105) находились 48 пассажиров — все граждане Вьетнама, и 5 членов экипажа.

ИЖВ/ВИА

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