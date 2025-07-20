НОВОСТИ
Вице-премьер Чан Хонг Ха прибыл на место происшествия для руководства спасательно-поисковыми работами в связи с переворачиванием туристического судна в заливе Халонг
Он также отметил, что на материке провинции Куангнинь необходимо заранее подготовить место для приёма родственников погибших, организовать поддержку, утешение и заботу о семьях пострадавших.
Провинция Куангнинь мобилизовала максимум сил и средств: Командование провинциального военного штаба, Пограничные войска, провинциальную полицию, администрацию залива Халонг, 1-й район Военно-морских сил (ВМС), команды профессиональных водолазов, а также местные спасательные средства, включая специализированное морское оборудование, для проведения поисково-спасательных операций. Медицинские учреждения находятся в полной готовности оказать помощь при обнаружении пострадавших.
Был создан Штаб спасательных операций, в который вошли представители Командования 3-го военного округа, ВМС, Пограничных войск, Морской полиции и Народного комитета провинции Куангнинь. Штаб размещён на базе 2-го отряда пограничной охраны — Командования пограничных войск провинции.
Провинция Куангнинь продолжает направлять спасательные силы на поиск оставшихся пропавших в море, сосредотачивает внимание на расследовании причин инцидента с опрокидыванием судна, устраняет последствия происшествия и оказывает помощь семьям погибших в соответствии с действующим законодательством.
По данным VNExpress, к 21:00 погодные условия в заливе Халонг оставались неблагоприятными для спасательных работ: море бушует, сильный дождь и ветер. Судно пока не удалось поднять на поверхность. Тем временем, водолазы продолжают погружения для поиска жертв.
Штаб спасательных операций сообщил, что были обнаружены ещё 6 тел погибших, таким образом общее количество найденных тел достигло 34. По состоянию на данный момент пропавшими числятся ещё 8 человек.
Известно, что на борту судна «Синий залив 58» (регистрационный номер QN 7105) находились 48 пассажиров — все граждане Вьетнама, и 5 членов экипажа.