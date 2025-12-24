Вице-премьер Чан Хонг Ха председательствовал на 27-м заседании Руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом

Вечером 23 декабря Национальный руководящий комитет по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом провёл 27-е заседание для проверки выполнения задач, поставленных Премьер-министром Правительства и Комитетом по итогам 26-го заседания.

Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра Правительства Чан Хонг Ха в онлайн-формате с подключением 21 прибрежной провинции и города.

По информации Руководящего комитета, в настоящее время по всей стране зарегистрированы и обновлены в системе Vnfishbase 79 213 рыболовных судов, что составляет 100%.

За прошедшую неделю компетентные силы осуществили проверки и контроль 3 659 выходов судов из портов и 2 551 захода судов в порты в соответствии с требованиями; через систему eCDT был зафиксирован объём выгруженных через порты водных биоресурсов в размере 9 550 тонн.

Особо отмечено, что за последнюю неделю не зафиксировано новых случаев нарушения в иностранных водах; местные власти решительно рассматривают ранее допущенные нарушения с целью усиления сдерживающего эффекта.

Однако заместитель Премьер-министра указал, что прогресс в выполнении ряда задач, порученных Премьер-министром Правительства, остаётся недостаточно заметным, в частности в части окончательного урегулирования нарушений, связанных с рыболовными судами, ранее задержанными иностранными государствами; расследования и наказания случаев мошенничества с происхождением партий меч-рыбы, экспортируемых в Европу; а также в связи с тем, что во многих регионах до сих пор не приняты политики по профессиональной переориентации рыбаков…

На предстоящий период заместитель Премьер-министра потребовал от министерств, ведомств и местных органов власти продолжать серьёзно и решительно выполнять задачи, поставленные Секретариатом, Правительством и Премьер-министром Правительства по борьбе с ННН-промыслом, с тем чтобы достичь «двойной цели»: снять «жёлтую карточку» ННН-промысла Европейской комиссии (ЕК) и обеспечить устойчивое, ответственное развитие рыбного хозяйства Вьетнама, активно переходя от вылова к аквакультуре.

Заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость полного выполнения задач, предоставления правдивых и объективных отчётов без формализма и погони за показателями; уделения особого внимания стандартизации данных между уровнями, секторами и регионами по вопросам, рекомендованным ЕК.

Он поручил Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды обобщить мнения членов Руководящего комитета, доработать отчёт и направить его в ЕК до 31 декабря 2025 года; продолжать координацию с министерствами и ведомствами по проверке и консультированию всех прибрежных регионов, имеющих рыболовные суда, с целью тщательной подготовки к работе с инспекционной миссией ЕК.

Он также поставил конкретные задачи каждому министерству, ведомству и местному органу власти по расследованию и строгому пресечению посреднических сетей и организаций, вовлекающих суда и рыбаков в незаконный промысел в иностранных водах (при их наличии), а также действий по легализации документов и мошенничеству в цепочке поставок и в партиях продукции с признаками нарушений ННН-промысла.

Наряду с этим требуется усилить патрулирование и контроль в морских районах, прилегающих к водам соседних стран; строго контролировать выход и заход рыболовных судов в порты; решительно запрещать выход в море судов, не отвечающих установленным условиям; активизировать информационно-разъяснительную работу по вопросам борьбы с ННН-промыслом.