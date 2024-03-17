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Вице-премьер Чан Хонг Ха воскурил благовония в исторических местах Дьенбьена
В тот же день рабочая делегация правительства возложила цветы, воскурила благовония на Кладбище павших бойцов А1 в память о героических бойцах – выдающихся детях нации, которые героически сражались и отдали свои жизни за дело национального освобождения, независимости и свободы Отечества, за социализм и счастье народа.
Кампания Дьенбьенфу длилась с марта по май 1954 года под командованием генерала Во Нгуен Зиапа. Победа 7 мая 1954 года привела к подписанию Женевских соглашений 1954 года, в которых Франция согласилась вывести войска из своих колоний в Индокитае.