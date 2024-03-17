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Вице-премьер Чан Хонг Ха воскурил благовония в исторических местах Дьенбьена

Во второй половине дня 16 марта в провинции Дьенбьен Вице-премьер Чан Хонг Ха и рабочая делегация Правительства воскурили благовония и возложили цветы в Храме павших бойцов на поле битвы Дьенбьенфу и кладбище павших бойцов А1. Перед алтарем павших бойцов рабочая делегация правительства возложила цветы, воскурила благовония и выразила бесконечную благодарность и глубокое уважение генералу армии Во Нгуен Зиапу, должностным лицам, солдатам, молодым добровольцам, народным носильщикам фронта, армии и народу, которые героически сражались и жертвовали собой ради победы Дьенбьенфу.

В тот же день рабочая делегация правительства возложила цветы, воскурила благовония на Кладбище павших бойцов А1 в память о героических бойцах – выдающихся детях нации, которые героически сражались и отдали свои жизни за дело национального освобождения, независимости и свободы Отечества, за социализм и счастье народа.

Кампания Дьенбьенфу длилась с марта по май 1954 года под командованием генерала Во Нгуен Зиапа. Победа 7 мая 1954 года привела к подписанию Женевских соглашений 1954 года, в которых Франция согласилась вывести войска из своих колоний в Индокитае.

ИЖВ/ВИА

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