Вице-премьер Сингапура высоко оценил модель VSIP

По его словам, эта модель, впервые построенная в южном промышленном центре на основе крепкой дружбы и экономического сотрудничества между двумя странами, теперь распространилась на многие населенные пункты Вьетнама, способствуя экономическому развитию Биньзыонга и всей страны.

Сингапурский чиновник высоко оценил стратегию развития VSIP Group с применением «умных» и устойчивых инноваций, включая проект VSIP 3.

По словам Кельвина Тео, генерального директора Sembcorp Development и сопредседателя группы VSIP, на сегодняшний день в Биньзыонге реализовано три проекта VSIP, в которых приняли участие около 600 инвесторов из 22 стран и территорий с общим объемом инвестиций более 8,6 млрд. долл. США, создав около 150.000 рабочих мест.

В частности, проект VSIP 3, который охватывает 1.000 га, знаменует собой важную веху в истории 26-летней компании VSIP, совместного предприятия вьетнамской корпорации Becamex IDC и сингапурского консорциума во главе с Sembcorp Development. В индустриальном парке реализовано множество крупномасштабных проектов, в том числе завод LEGO Group стоимостью более 1 млрд. долл. США и проект стоимостью 100 млн. долл. США, инвестированный Pandora Group.

VSIP Group в настоящее время управляет 11 проектами по всей стране общей площадью почти 10.000 га, привлекая капитал в размере 17 млрд. долл. США и создавая рабочие места для около 300.000 рабочих.

Председатель Народного комитета Биньзыонга высоко оценил вклад сингапурских инвесторов, в том числе совместного предприятия VSIP, в социально-экономическое развитие Биньзыонга, выразив надежду на то, что больше сингапурских предприятий будут инвестировать в провинцию.

Он также проинформировал гостя о местной социально-экономической ситуации: рост валового регионального внутреннего продукта (ВРП) составил 6,84% в первой половине этого года и 2,58 млн. долл. США иностранных инвестиций за первые 8 месяцев 2022 года. На конец августа Биньзыонг привлек почти 39,6 млрд. долл. США ПИИ, заняв второе место среди регионов страны по привлечению ПИИ.

Среди 65 стран и территорий, инвестирующих в Биньзыонг, Сингапур занимает третье место с 277 проектами на сумму 5,4 млрд. долл. США.



