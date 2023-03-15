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Вице-премьер просит хорошо организовать мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией

Вице-премьер Чан Лыу Куанг устроил в Ханое прием для посла Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски, во время которого он предложил обеим сторонам тесно координировать свои действия, чтобы хорошо организовать мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений
  Вице-премьер Чан Лыу Куанг (справа) и посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски. Фото: ВИА  
В рамках миротворческих операций Организации Объединенных Наций Австралия четыре раза помогала Вьетнаму в доставке полевых госпиталей уровня 2 в Южный Судан, предлагала обучение английскому языку и оборудование для полевых госпиталей. Австралия предоставила Вьетнаму 26,4 млн доз вакцин против COVID-19, став вторым по величине донором вакцин во Вьетнаме.

Посол Голедзиновский, со своей стороны, подтвердил, что Австралия считает Вьетнам своим близким и стратегическим партнером и хорошим другом. Он добавил, что Австралия решила увеличить свое финансирование официальной помощи в целях развития (ОПР) Вьетнаму на 18% в течение 2022-2023 гг. финансового года до 92,8 млн австралийских долларов (61,9 млн. долл. США), с желанием построить больше объектов во Вьетнаме.

Обе стороны выразили уверенность, что дружба между Вьетнамом и Австралией будет продолжать процветать в различных областях в ближайшее время. Они также подчеркнули важность обеспечения мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире, а также уважения Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

ВИА/ИЖВ

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