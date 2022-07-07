Вице-премьер проверил ситуацию с цифровой трансформацией в Тхайнгуене

К июлю 2022 г. провинция Тхайнгуен приняла и обработала более 18.500 заявок на портале госуслуг провинции и зарегистрировала около 50 тыс. жителей в системе электронной идентификации

Днем 5 июля вице-премьер Ву Дык Дам и делегация центральных властей провели проверку и рабочую встречу с руководством провинции Тхайнгуен по результатам реализации решения №6 премьер-министра о выполнении проекта «Усиление применения данных о гражданах, электронной идентификации и аутентификации в цифровизации страны на период 2022-2025 гг. и с перспективой до 2030 г.»

Выступая на встрече, Ву Дык Дам похвалил усилия и слаженную работу провинции в реализации проекта на этой территории. Являясь одной из ведущих регионов страны в этом вопросе, Тхайнгуен должен идти впереди и стать примером для других провинций.

К настоящему моменту в Тхайнгуене были образованы рабочие группы по реализации проекта во всех уездах, общинах и деревнях. Все показатели по продвижению применения данных о гражданах, электронной идентификации и аутентификации были достигнуты. Государственная система данных о гражданах, система выдачи и контроля за идентификационными картами были введены на территории провинции. К июлю 2022 г. 974 тыс. идентификационных карт с чипом было выдано, что составляет 93,7% населения. Система электронных медицинских карт также подключена к национальной базе данных о гражданах.