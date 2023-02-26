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Вице-премьер примет участие в заседании высокого уровня 52-й очередной сессии Совета по правам человека ООН
По этому случаю корреспондент ВИА взял интервью у Посла Ле Тхи Тует Май, главы постоянной миссии Вьетнама при ООН, ВТО и других международных организациях в Женеве, о подготовке миссии, а также о приоритетах, предложениях и инициативах Вьетнама.
Посол Ле Тхи Тует Май заявила, что сразу после избрания Вьетнама членом Совета по правам человека ООН на срок 2023-2025 гг. на выборах Генеральной Ассамблеи ООН 11 октября 2022 г. миссия Вьетнама в срочном порядке начала ознакомление с информацией, задачами Совета по правам человека ООН на ближайшее время, и консультировалась с представителями стран в Женеве по предлагаемым приоритетам, предложениям и инициативам по продвижению и защите прав человека в различных областях, что поможет разработке и реализации Плана Вьетнама в качестве члена Совета по правам человека ООН на срок 2023-2025 гг.
На 52-й очередной сессии Совета по правам человека ООН Вьетнам продолжит вместе с международным сообществом продвигаь инициативы и деятельность Совета, повышать эффективность его работы ради общей цели – продвижения и защиты прав человека для всех, в то же время сосредоточивать внимание на ключевых приоритетах Вьетнама, таких как защита уязвимых групп, гендерное равенство, право человека в реагировании на изменение климата, право человека в эпоху цифровой трансформации, право на здоровье, право на доступ к качественному образованию и др.
По случаю празднования в 2023 году 75-летия Всеобщей декларации прав человека и 30-летия Венской декларации и Программы действий – двух важных международных документов по правам человека, Вьетнам будет вместе с другими странами мира консультировать, обсуждать инициативы и деятельность Совета по правам человека ООН по этому вопросу.
Участие Вице-премьера Чан Лыу Куанга на заседании высокого уровня Совета по правам человека ООН имеет большое значение. Это заседание нацелено на продвижение и защиту прав человека – одну из трех ключевых основ ООН наряду с миром, безопасностью и развитием.
С мероприятием Вице-премьера официально начнется участие Вьетнама в качестве члена Совета по правам человека ООН на срок 2023-2025 гг.
Эта дипломатическая деятельность на высоком уровне подтверждает, что Вьетнам продолжает осуществлять внешнюю политику, направленную на активную международную интеграцию, продвигает многостороннюю дипломатию, высоко оценивает роль ООН в глобальном управлении, а также стратегию и политику Партии и Государства, в которых люди находятся в центре внимания и которые стремятся к устойчивому развитию и к тому, чтобы все люди пользовались плодами развития.