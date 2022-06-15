Вице-премьер призвал ускорить реализацию проекта международного аэропорта Лонгтхань

Заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань (в центре) председательствует на совещании 14 июня. Фото: ВИА

Об этих новых мерах было объявлено на совещании, состоявшемся 14 июня под председательством заместителя премьер-министра Ле Ван Таня, который также является главой руководящего комитета проекта.

Тхань сказал, что руководящий комитет будет собираться каждый месяц для рассмотрения хода реализации проекта.

Министр транспорта Нгуен Ван Тхе заявил, что проект находится на правильном пути и его нельзя откладывать, чтобы он мог быть запущен в опытную эксплуатацию в начале 2025 года.

Тхань также приказал Народному комитету провинции Донгнай завершить расчистку территории и попросил власти построить автомобильные и железнодорожные системы, соединяющие аэропорт с населенными пунктами.

На ближайшем совещании Министерство транспорта должно сообщить результаты обследования дороги из аэропорта в Хошимин.

Оно также попросило членов руководящего комитета регулярно посещать объект и следить за ходом проекта, чтобы убедиться, что он реализуется в соответствии с отчетом.

По словам вице-премьера, несмотря на некоторый положительный прогресс после проверки объекта 27 апреля этого года, работы по выравниванию грунта не оправдали ожиданий.

Министр транспорта Нгуен Ван Упомянутое выравнивание грунта является важной задачей проекта и повлияет на другие задачи, если оно не будет завершено, отметив, что оно должно быть завершено к июлю следующего года.

Он добавил, что на строительную площадку назначен заместитель министра для осмотра и ускорения хода работ.

Международный аэропорт Лонгтхань, занимающий площадь более 5.580 га, будет располагаться в 6 общинах района Лонгтхань. Его строительство разделено на три этапа.

На первом этапе будут построены взлетно-посадочная полоса и один пассажирский терминал, а также другие вспомогательные объекты для обслуживания 25 млн. пассажиров и 1,2 млн. тонн грузов в год. Этот этап планируется завершить в 2025 году.

Проект стартовал в 2021 году. После полного завершения в 2050 году аэропорт сможет ежегодно обслуживать 100 млн. пассажиров и 5 млн. тонн грузов.

Ожидается, что аэропорт, расположенный в 40 км к востоку от Хошимина, разгрузит международный аэропорт Таншоннят в южном мегаполисе, который в настоящее время является крупнейшим во Вьетнаме.



