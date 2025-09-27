НОВОСТИ
Вице-премьер Правительства принял комиссара ЕС по торговой политике и экономической безопасности
26 сентября в здании Правительства, от имени премьер-министра, вице-премьер Правительства Буй Тхань Шон принял комиссара Европейского союза (ЕС) по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича и делегацию ЕС, находящуюся с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме.
