НОВОСТИ

Вице-премьер Правительства принял комиссара ЕС по торговой политике и экономической безопасности

Вице-премьер Буй Тхань Шон предложил ЕС продолжать укреплять политическое доверие посредством обмена делегациями всех уровней, особенно на высшем, а также выразил надежду на скорый визит председателя ЕС во Вьетнам.
  Вице-премьер Буй Тхань Шон принимает комиссара ЕС по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича. Фото: ВИА  
26 сентября в здании Правительства, от имени премьер-министра, вице-премьер Правительства Буй Тхань Шон принял комиссара Европейского союза (ЕС) по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича и делегацию ЕС, находящуюся с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме.

Подчеркнув, что ЕС является важным партнёром во внешней политике Вьетнама, вице-премьер Правительства выразил удовлетворение тем, что за последнее время сотрудничество между двумя сторонами принесло хорошие результаты во многих областях. В частности, стороны заключили множество соглашений о сотрудничестве и тесно координируют действия на многосторонних форумах; усилился обмен делегациями и контакты на всех уровнях и по всем каналам. Сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, обороны и безопасности, экологии и климата, образования и подготовки кадров, культуры и туризма, развития достигло многих практических результатов.

Вице-премьер сообщил, что в настоящее время экономика Вьетнама занимает 32-е место в мире по масштабам, а объём внешней торговли страны входит в число двадцати крупнейших в мире. Вьетнам издал и реализует ряд стратегических решений и программ, ставя цель к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего, а к 2045 году – развитым государством с высоким уровнем доходов.

Приветствуя активные консультации между сторонами по вопросу повышения уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства, вице-премьер Буй Тхань Шон предложил ЕС продолжать укреплять политическое доверие посредством обмена делегациями всех уровней, особенно на высшем, а также выразил надежду на скорый визит председателя ЕС во Вьетнам. Он призвал ЕС в ближайшее время направить ответ на проект Совместного заявления о повышении уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства; оставшиеся государства-члены ЕС скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) и эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA); а также в кратчайшие сроки снять «жёлтую карточку ННН» в отношении вьетнамских морепродуктов.

ИЖВ/ВИА

