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Вице-премьер поручил ужесточить дисциплину по освоению государственного инвестиционного капитала

Вице-премьер Ле Минь Кхай 13 апреля распорядился ужесточить дисциплину по освоению государственного инвестиционного капитала, заявив, что это является обязанностью руководителей министерств и ведомств.
  Вице-премьер Ле Минь Кхай выступает на мероприятии. Фото: ВИА  
Вице-премьер Ле Минь Кхай 13 апреля распорядился ужесточить дисциплину по освоению государственного инвестиционного капитала, заявив, что это является обязанностью руководителей министерств и ведомств.

Председательствуя на заседании рабочей группы в Ханое, отвечающей за проверку, подталкивание и решение трудностей, препяствий, связанных с ускорением освоения государственного инвестиционного капитала, вице-премьер Кхай, который также является ее главой, сказал, что текущий процесс освоения средств идет очень медленно.

По его словам, министерства и ведомства должны определить, в чем заключаются препятствия, какие процедуры вызывают задержки и какие проекты отстают от графика, и предлагать решения для их устранения.

По данным Министерства планирования и инвестиций (MPI), премьер-министр выделил более 38,3 трлн донгов (1,66 млрд долларов США) 17 министерствам и центральным ведомствам для выполнения 22 задач и запуска 80 проектов в этом году. На данный момент на задачи и проекты они выделили более 34,9 трлн донгов, или 91,2% от плана, назначенного премьер-министром.

Однако уровень освоения средств составил всего 0,04% от плана премьер-министра, что намного ниже, чем в среднем по стране (10,35%). До 13 министерств и центральных ведомств еще не выплатили средства, в то время как оставшиеся выплаты составили менее 2% от плана, установленного премьер-министром.

Государственному банку Вьетнама было поручено как можно больше прямых выплат в поддержку предприятий и жителей.

Вице-премьер призвал министерства и ведомства тесно сотрудничать с местными властями для преодоления трудностей в политике, расчистке территории и создания благоприятных условий для реализации и оплаты проектов.

ВИА/ИЖВ

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