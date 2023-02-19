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Вице-премьер, министр национальной обороны Камбоджи находится с официальным визитом во Вьетнаме
Сразу после церемонии встречи стороны провели переговоры. От имени министерства национальной обороны Вьетнама генерал Фан Ван Жанг выразил свою радость приветствовать генерала Теа Баня и камбоджийскую делегацию, находящихся с официальным визитом во Вьетнаме, подчеркнув, что генерал Теа Бань и члены камбоджийской делегации были первыми высокими гостями, которые посетили Министерство национальной обороны Вьетнама в новом 2023 году.
Он выразил уверенность в том, что визит генерала Чай Баня увенчается большим успехом, создаст новый импульс, способствуя дальнейшему укреплению доброй дружбы между двумя странами, двумя министерствами обороны, двумя армиями Вьетнама и Камбоджи.
От имени руководства Министерства национальной обороны Королевства Камбоджа генерал Теа Бань поздравил с большими достижениями, имеющими историческое значение, полученными Партией, Правительством и народом Вьетнама за последние годы, особенно в работе по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19, в экономическом восстановлении и развитии после пандемии.
Генерал Теа Бань оценил, что сотрудничество между вооруженными силами двух стран за последнее время продолжало укрепляться, достигнув многих хороших результатов, несмотря на сложную ситуацию с эпидемией COVID-19. Вооруженные силы двух стран полны решимости внести свой вклад в укрепление и развитие камбоджийско-вьетнамских отношений дружбы.
В ходе переговоров генерал Фан Ван Жанг и генерал Теа Бань договорились о том, что 2022 год был годом особого значения для отношений между двумя странами, который высшие руководители двух стран назвали «Годом дружбы Вьетнам – Камбоджа, Камбоджа – Вьетнам».
За прошедшее время органы и подразделения двух сторон также хорошо поддерживали обмен информацией, стабильность, безопасность и порядок на сухопутных и морских пограничных рубежах, эффективно реализовали содержания плана сотрудничества в 2022 году.
Что касается направления сотрудничества в ближайшее время, генерал Фан Ван Жанг и генерал Теа Бан договорились о содержаниях Плана сотрудничества в области обороны на 2023 год в духе доверия, прагматичности и эффективности, подчеркнув ряд важных направлений: укрепление сотрудничества, обмен информации, координация патрулирования, контроля и поддержки безопасности и порядка на суше и на море...
Завершив переговоров генералы Фан Ван Жанг и генерал Теа Бань подписали План сотрудничества на 2023 год и стали свидетелями подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Социалистической Республики Вьетнам и Министерством национальной обороны Королевства Камбоджа о сотрудничестве в области военного права и обороны.