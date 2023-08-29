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Вице-премьер Ле Минь Кхай принял министра туризма Саудовской Аравии
Вице-премьер Ле Минь Кхай выразил удовлетворение визитом Ахмеда бин Акила аль-Хатиба и пожелал министру туризма Саудовской Аравии успешного рабочего визита во Вьетнам.
Вице-премьер Ле Минь Кхай подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений и многоплановому сотрудничеству с Саудовской Аравией, которая является важным партнером Вьетнама на Ближнем Востоке.
Вице-премьер Ле Минь Кхай предложил обеим сторонам координировать действия для организации множества мероприятий, приуроченных к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году, особенно мероприятий, способствующих продвижению туризма, обмена культурой и искусством, сближению двух народов и укреплению взаимопонимания между двумя народами.
Вице-премьер Ле Минь Кхай подтвердил, что Вьетнам последовательно реализует внешнюю политику, направленную на обеспечение независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации, является хорошим другом, надежным партнером стран в регионе и во всем мире, активным и ответственным членом международного сообщества. В своей внешней политике Вьетнам всегда придает большое значение дружественным отношениям и отношениям сотрудничества между Вьетнамом и Саудовской Аравией.
Выступая на встрече, министр туризма Саудовской Аравии Ахмед бин Акил аль-Хатиб передал почтительные приветствия от короля и наследного принца Саудовской Аравии лидерам государства, партии и народу Вьетнама. Пользуясь случаем, министр поздравил Вьетнам с Днем независимости 2 сентября 2023 года.
Подводя итоги успешного сотрудничества между двумя странами за последние 20 лет и разделяя направления развития Саудовской Аравии в ближайшее время, министр Ахмед бин Акил аль-Хатиб выразил пожелание, чтобы Вьетнам и Саудовская Аравия продолжали развивать сотрудничество в таких областях, как как энергетика (нефтехимия, зеленая энергетика), инвестиции, обрабатывающая промышленность, культура, халяльная индустрия, особенно сотрудничество в области туризма и спорта.
Министр Ахмед бин Акил аль-Хатиб подтвердил, что Саудовская Аравия окажет всяческую поддержку вьетнамскому бизнесу в инвестировании в Саудовскую Аравию, а также в страны Ближнего Востока.