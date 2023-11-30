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Вице-премьер Ле Минь Кхай принял генерального директора корпорации ANZ
Высоко оценивая эффективную деятельность ANZ Vietnam, вице-премьер Вьетнама сказал, что, по его мнению, обладая большим финансовым потенциалом и опытом, ANZ Vietnam внесет больший вклад в развитие банковского сектора в частности и социально-экономического развития Вьетнама в целом.
Он также предложил банку привлечь авторитетных инвесторов во Вьетнам и поделиться своим опытом управления с вьетнамской банковской системой.
Он подчеркнул, что стратегическое партнерство между Вьетнамом и Австралией и Новой Зеландией плодотворно развивается во многих областях, в которых экономическое, торговое и финансовое сотрудничество достигло выдающихся успехов.
Вьетнам недавно принимал высокопоставленных лидеров двух стран с официальными визитами, в ходе которых стороны договорились содействовать торговой и инвестиционной деятельности предприятий, в том числе в финансовом и банковском секторе, продолжил он.
Вице-премьер выразил желание, чтобы банк ANZ инвестировал в области высоких технологий, зеленой трансформации, развития экологически чистой энергетики, возобновляемых источников энергии (энергия ветра, солнечная энергия) и др., а также привлекал авторитетных инвесторов во Вьетнам, делился с Вьетнамом опытом управления банковской системой.
Вице-премьер Ле Минь Кхай предложил ANZ реализовывать инвестиционную деятельность согласно совместному заявлению руководителей двух сторон, чтобы внести активный вклад в развитие отношений стратегического партнерства Вьетнама с Австралией и Новой Зеландией.
Генеральный директор ANZ подчеркнул, что в настоящее время ANZ поддерживает расширение деятельности во Вьетнаме многих высокотехнологичных производственных предприятий и инвесторов, заинтересованных в областях зеленой трансформации, развития экономики с низкими уровнями выбросов... Он выразил желание внести практический вклад в этот процесс. ANZ также готова поддержать крупные вьетнамские предприятия в завоевании мирового рынка.