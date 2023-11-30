Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вице-премьер Ле Минь Кхай принял генерального директора корпорации ANZ

Во второй половине дня 29 ноября Вице-премьер Ле Минь Кхай принял г-на Шейна Эллиота, генерального директора корпорации ANZ, и делегацию, находящихся во Вьетнаме по случаю празднования 30-летия инвестиций корпорации во Вьетнам.
  Вице-премьер Ле Мин Кхай (справа) принимает главного исполнительного директора ANZ Шейна Эллиота в Ханое 29 ноября. Фото: ВИA  
На приеме вице-премьер Вьетнама подчеркнул, что Вьетнам всегда приветствует деятельность иностранных банков во Вьетнаме. По его словам, ANZ был одним из первых иностранных банков, получивших лицензию на деятельность во Вьетнаме (в 1993 году), а также первым банком, установившим банкоматы в стране (в 2000 году).

Высоко оценивая эффективную деятельность ANZ Vietnam, вице-премьер Вьетнама сказал, что, по его мнению, обладая большим финансовым потенциалом и опытом, ANZ Vietnam внесет больший вклад в развитие банковского сектора в частности и социально-экономического развития Вьетнама в целом.

Он также предложил банку привлечь авторитетных инвесторов во Вьетнам и поделиться своим опытом управления с вьетнамской банковской системой.

Он подчеркнул, что стратегическое партнерство между Вьетнамом и Австралией и Новой Зеландией плодотворно развивается во многих областях, в которых экономическое, торговое и финансовое сотрудничество достигло выдающихся успехов.

Вьетнам недавно принимал высокопоставленных лидеров двух стран с официальными визитами, в ходе которых стороны договорились содействовать торговой и инвестиционной деятельности предприятий, в том числе в финансовом и банковском секторе, продолжил он.

Вице-премьер выразил желание, чтобы банк ANZ инвестировал в области высоких технологий, зеленой трансформации, развития экологически чистой энергетики, возобновляемых источников энергии (энергия ветра, солнечная энергия) и др., а также привлекал авторитетных инвесторов во Вьетнам, делился с Вьетнамом опытом управления банковской системой.

Вице-премьер Ле Минь Кхай предложил ANZ реализовывать инвестиционную деятельность согласно совместному заявлению руководителей двух сторон, чтобы внести активный вклад в развитие отношений стратегического партнерства Вьетнама с Австралией и Новой Зеландией.

Генеральный директор ANZ подчеркнул, что в настоящее время ANZ поддерживает расширение деятельности во Вьетнаме многих высокотехнологичных производственных предприятий и инвесторов, заинтересованных в областях зеленой трансформации, развития экономики с низкими уровнями выбросов... Он выразил желание внести практический вклад в этот процесс. ANZ также готова поддержать крупные вьетнамские предприятия в завоевании мирового рынка.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top