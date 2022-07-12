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Вице-премьер Ле Ван Тхань принял комиссара ЕС по сельскому хозяйству

11 июля заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань принял европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Вице-премьер Ле Ван Тхань с Верховным комиссаром Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Янушем Войцеховски. Фото: Лам Хань/ВИА  

Вице-премьер сказал, что доволен развитием отношений между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС). ЕС является 5-м по величине торговым партнером Вьетнама и 6-м по величине инвестором в стране. За первые пять месяцев 2022 года двусторонний товарооборот достиг 26,2 млрд долларов, увеличившись почти на 14,4% в годовом исчислении.

Ле Ван Тхань призвал ЕС создать благоприятные условия для экспорта вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и водной продукции на его рынок. Он также проинформировал европейского комиссара об усилиях Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и снятию «желтой карточки». Он предложил ЕС в ближайшее время отозвать «желтую карточку», наложенную на Вьетнам.

Со своей стороны, Януш Войцеховский заявил, что ЕС хочет импортировать тропическую сельскохозяйственную продукцию из Вьетнама. Кроме того, он обнаружил, что у Вьетнама есть опыт развития мелкотоварного сельскохозяйственного производства, и стороны могут обменяться опытом в этой области. Он выразил поддержку вьетнамскому правительству в устойчивом развитии и защите сельскохозяйственного производства, особенно мелкого сельскохозяйственного производства.

Что касается борьбы с ННН-промыслом, европейский комиссар признал, что Вьетнам принял решительные меры и добился определенного прогресса, заявив, что Вьетнам должен продолжать содействовать борьбе с ННН-промыслом.

ВИА

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