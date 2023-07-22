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Вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг принял гендиректора комплекса «Samsung Vietnam»
На встрече господин Чхве Джу Хо сказал, что на данный момент южнокорейская компания Samsung инвестировала 20 млрд долларов США во Вьетнам, где более 100 тысяч человек работают на заводах Samsung в городах Ханое и Хошимине, а также в провинциях Бакнинь и Тхайнгуен.
В последние годы Samsung всегда сохраняет темпы роста своего экспорта, при этом в 2022 году объем ее экспорта составил 65 млрд долларов США. Комплекс «Samsung Vietnam» планирует в ближайшее время выпустить новый продукт «Galaxy Fold» пятого поколения с целью сохранения темпов роста экспорта в обстановке, когда мировой спрос на смартфоны, как прогнозируется, снизится на 8% из-за сложной ситуации в мировой экономике.
По словам генерального директора комплекса «Samsung Vietnam», ежегодно южнокорейская компания вкладывает дополнительные инвестиции в размере одного миллиарда долларов США в свои заводы во Вьетнаме и прилагает усилия для освоения всех своих дополнительных инвестиций в целях сохранения конкурентоспособности и устойчивого развития бизнеса. Господин Чхве Джу Хо выразил благодарность Правительству и соответствующим ведомствам Вьетнама за помощь, желая получить дальнейшую поддержку от них.
В свою очередь, заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг поздравил комплекс «Samsung Vietnam» с достигнутыми за прошедшее время положительными результатами. Он подчеркнул, что Правительство Вьетнама рассматривает «Samsung Vietnam» как наглядный пример успеха прямых инностранных инвестиций во вьетнамскую экономику.
Наряду с этим, заместитель главы вьетнамского правительства разделил трудности, с которыми сталкивается компания Samsung в 2023 году, выразив уверенность в том, что вывод новых продуктов на рынок поможет ей увеличить продажи.
Вице-премьер Чан Лыу Куанг заявил, что Правительство Вьетнама обещает создать все более благоприятный и привлекательный деловой климат для иностранных инвесторов, в том числе и южнокорейской компании Samsung.