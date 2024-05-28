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Вице-премьер Вьетнама принял Ло Бисюна, председателя Совета директоров Китайской нефтяной инженерно-строительной корпорации

27 мая вице-премьер Чан Хонг Ха принял г-на Ло Бисюна, председателя Совета директоров Китайской нефтяной инженерно-строительной корпорации (CPECC)
  27 мая вице-премьер Чан Хонг Ха принял г-на Ло Бисюна, председателя Совета директоров Китайской нефтяной инженерно-строительной корпорации (CPECC). Фото: ВИА   
Чан Хонг Ха высоко оценил достижения Китая в области модернизации энергетики, в частности, развитие возобновляемых источников энергии и опыт на всех этапах - от проектирования, производства до эксплуатации и управления.

Он выразил уверенность, что углубление сотрудничества между вьетнамскими и китайскими компаниями, особенно в энергетическом секторе, будет способствовать укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Вьетнам переживает энергетический переход и реализует Национальный план развития энергетики (PDP8) на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, сказал он, добавив, что этот план требует внесения изменений в законодательные нормы, касающиеся развития возобновляемых источников энергии.

Признавая обширный опыт CPECC в области консультирования, заключения контрактов и инвестирования в проекты в области энергетики и возобновляемых источников энергии во всем мире и во Вьетнаме, Чан Хонг Ха выразил желание, чтобы китайская компания поделилась опытом в выборе наиболее подходящих технологий, уточнении соответствующей политики и разработке планов для наиболее эффективной реализации PDP8.

Кроме того, он искал решения для оптимизации операций по передаче электроэнергии в разных регионах с учетом интеграции различных источников энергии, таких как гидроэнергия, уголь, газ и возобновляемые источники.
Правительство Вьетнама будет способствовать созданию благоприятных условий для эффективного сотрудничества вьетнамских и китайских предприятий в рамках взаимовыгодных соглашений, сказал он.

Принимая к сведению научные и экономически обоснованные предложения CPECC, Чан Хонг Ха предложил CPECC работать напрямую с Министерством промышленности и торговли, Вьетнамской электроэнергетической группой (EVN) и Вьетнамской национальной нефтегазовой группой (Petrovietnam) для уточнения механизмов и правовых норм, технических требований, эффективности инвестиций и осуществимости проектов.

Ло Бисюн рассказал о достижениях CPECC в области энергетического плана, развития инфраструктуры, консалтинга и технической экспертизы в Китае, во всем мире и, в частности, во Вьетнаме.

Он предложил ряд проектов, направленных на развитие интегрированных энергетических центров, высоковольтных линий электропередач и производство новых экологически чистых видов топлива во Вьетнаме.

ВИА/ИЖВ

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