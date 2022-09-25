Вице-премьер Вьетнама отметил важность укрепления международной солидарности и сотрудничества

Постоянный вице-премьер Фам Бинь Минь выступает на общих прениях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября. Фото: ВИА

Вице-премьер Вьетнама предложил ликвидировать тенденции противостояния и мышление вида «победа-проигрыш», а вместо этого продвигать многосторонность и международное сотрудничество на откровенной, инклюзивной, справедливой и взаимовыгодной основе.

Выступая 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, постоянный вице-премьер Вьетнама Фам Бинь Минь отметил, что мир находится в «поворотный момент истории», когда противостояние, конфликты и нарушения международного права продолжают усугубляться, демонстрируя соперничество мировых держав и односторонность. Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19, климатических изменений и других нетрадиционных вызовов безопасности угрожают существованию человечества и сдерживают усилия по реализации Целей устойчивого развития.

Как сообщает корреспондент ВИА в Нью-Йорке, в такой обстановке заместитель главы вьетнамского правительства подчеркнул, что международное сообщество должно существенно изменить мышление и подход к глобальным вопросам, при этом человек должен играть центральную роль во всех усилиях по развитию. Многодесятилетний опыт Вьетнама показывает, что именно международная солидарность и сотрудничество являются «важным ключом» к этому процессу.

Вице-премьер Вьетнама Фам Бинь Минь предложил ликвидировать тенденции противостояния и мышление вида «победа-проигрыш», а вместо этого продвигать многосторонность и международное сотрудничество на откровенной, инклюзивной, справедливой и взаимовыгодной основе. Он подчеркнул необходимость соблюдения верховенства международного права и Устава ООН, особенно уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности каждого государства; мирного урегулирования возникающих споров; а также создания надежных и эффективных многосторонних механизмов, которые играют центральную роль в работе ООН и содействуют развитию глобального партнерства. При этом в борьбе с общими вызовами важную роль играют региональные организации.

Вьетнамский вице-премьер подчеркнул необходимость поддержания мира, стабильности и безопасности судоходства в Восточном море, призвав заинтересованные стороны урегулировать возникающие споры мирным путем, уважать юридические и дипломатические процессы в соответствии с международным правом, Уставом ООН и Конвенцией по морскому праву 1982 года.



