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Вице-премьер Вьетнама оставил запись в книге соболезнований в Посольстве России
От имени правительства и народа Вьетнама и от себя лично я хотел бы направить российскому правительству, российскому народу и семьям жертв самые глубокие соболезнования. Вьетнам решительно осуждает террористические акты во всех формах и твердо верит, что злодеи будут должным образом наказаны. Мы желаем, чтобы семьи погибших вскоре преодолели эту боль и утрату, раненые вскоре выздоровели, а также желаем России и народу мира и развития».
В тот же день постоянный замминистра иностранных дел Нгуен Минь Ву от имени МИД Вьетнама оставил запись в траурной книге и выразил соболезнования народу России в связи с терактом.