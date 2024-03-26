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Вице-премьер Вьетнама оставил запись в книге соболезнований в Посольстве России

25 марта вице-премьер Чан Хонг Ха во главе делегации правительства Вьетнама оставил запись в траурной книге в Посольстве России, выразив соболезнования в связи с терактом в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Москве вечером 22 марта, в результате которого погибло и было ранено множество людей.
  Вице-премьер Чан Хонг Ха делает запись в книге соболезнований. Фото: ВИA  
Вице-премьер Чан Хонг Ха написал: «Мы были очень шокированы, получив информацию о террористическом нападении, которое произошел в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта и унесло жизни многих невинных мирных жителей.

От имени правительства и народа Вьетнама и от себя лично я хотел бы направить российскому правительству, российскому народу и семьям жертв самые глубокие соболезнования. Вьетнам решительно осуждает террористические акты во всех формах и твердо верит, что злодеи будут должным образом наказаны. Мы желаем, чтобы семьи погибших вскоре преодолели эту боль и утрату, раненые вскоре выздоровели, а также желаем России и народу мира и развития».

В тот же день постоянный замминистра иностранных дел Нгуен Минь Ву от имени МИД Вьетнама оставил запись в траурной книге и выразил соболезнования народу России в связи с терактом.

ВИА/ИЖВ

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