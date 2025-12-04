Во второй половине дня 3 декабря в правительственной штаб-квартире постоянный заместитель премьер-министра Правительства Вьетнама Нгуен Хоа Бинь принял с протокольным визитом делегацию высокого уровня Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции во главе с помощником Президента России Мироновым Дмитрием.



Приветствуя делегацию, пребывающую во Вьетнам с визитом и работой в Правительственной инспекции, заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь передал делегации приветствия и поздравления премьер-министра Фам Минь Тьиня; подчеркнул, что Правительство Вьетнама неизменно высоко оценивает более чем 70-летние отношения дружбы между двумя странами. В 2012 году стороны подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, и это сотрудничество стало бесценным достоянием, проверенным временем, особенно в самые тяжёлые годы в истории Вьетнама.



Партия, Государство и народ Вьетнама всегда с благодарностью помнят о значительной и действенной помощи народа бывшего Советского Союза и нынешней Российской Федерации как в период освободительной борьбы, так и в деле восстановления страны. Эти отношения становятся всё более тесными; особенно политические связи с высоким уровнем доверия укрепляются благодаря регулярным визитам и двусторонним контактам на различных уровнях.



Помощник Президента России Миронов Дмитрий выразил глубокие соболезнования в связи с последствиями наводнений, произошедших недавно в центральных провинциях Вьетнама; сообщил, что Президент Российской Федерации направил телеграммы Генеральному секретарю То Ламу и Президенту государства Лыонг Кыонгу, выразив сочувствие и соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.



Он также поздравил Вьетнам с 80-летием Национального праздника и впечатляющими достижениями последних лет. Отметив, что в текущем году страны отмечают целый ряд важных событий — 75-летие установления отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией, 50-летие освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, 80-летие Великой Отечественной войны, помощник Президента России выразил признательность вьетнамским бойцам, павшим в битве за защиту Москвы; подчеркнул, что дружба двух стран выдержала испытание временем и стороны всегда поддерживали друг друга.



Помощник Президента России Миронов Дмитрий проинформировал о деятельности делегации во Вьетнаме и ходе подготовки к подписанию Меморандума о сотрудничестве между Правительственной инспекцией Вьетнама и Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции; передал приглашение постоянному заместителю премьер-министра и Генеральному инспектору посетить Россию в ближайшее время.



Отметив эффективное сотрудничество и обмен между Правительственной инспекцией Вьетнама и Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь подтвердил, что Вьетнам придаёт особое значение борьбе с коррупцией. Правительственная инспекция является очень важным постоянно действующим органом в этой борьбе. Работа по предотвращению и борьбе с коррупцией находится под непосредственным руководством Генерального секретаря То Лама. Политбюро также создало Центральный руководящий комитет по вопросам борьбы с коррупцией, расточительством и негативными явлениями под руководством Генерального секретаря.



По словам заместителя премьер-министра, Правительство Вьетнама и Центральный руководящий комитет по вопросам борьбы с коррупцией, расточительством и негативными явлениями высоко оценивают и неизменно поддерживают это сотрудничество. Он выразил надежду на расширение взаимодействия сторон в других перспективных сферах.



Постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь и помощник Президента России Миронов Дмитрий стали свидетелями церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Правительственной инспекцией Вьетнама и Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.