НОВОСТИ

Вице-премьер Вьетнама Нгуен Хоа Бинь встретился с Государственным министром Сингапура Ли Сянь Луном

13 января 2026 года в рамках рабочей поездки в Сингапур член Политбюро ЦК КПВ, Постоянный заместитель Премьер-министра Вьетнама Нгуен Хоа Бинь провёл встречу с Государственным министром Сингапура Ли Сянь Луном.

На встрече Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь выразил благодарность и высоко оценил значительный и весьма важный вклад, внесённый на протяжении многих лет покойным Премьер-министром Ли Куан Ю и Государственным министром Ли Сянь Луном в продвижение и углубление двусторонних отношений, а также в экономическое развитие Вьетнама за последние десятилетия, в том числе в активное развитие сети вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP).

Государственный министр Ли Сянь Лун приветствовал визит и выразил удовлетворение встречей с Постоянным заместителем Премьер-министра Нгуен Хоа Бинем, выразив уверенность, что, обладая значительным потенциалом и сравнительными преимуществами, Вьетнам добьётся важных успехов в социально-экономическом развитии.

Государственный министр также выразил удовлетворение позитивной и содержательной динамикой двусторонних отношений в последнее время, в частности развитием 21 индустриального парка VSIP в 14 провинциях и городах страны, а также стремлением высшего руководства обеих стран достичь показателя в 30 VSIP к 2030 году.

gap-ong-ly-hien-long-nguon-anh-mddi-singapore-17682904984191171063660.jpg
Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь выразил надежду на то, что Государственный министр продолжит уделять внимание и оказывать поддержку дальнейшему активному, содержательному и эффективному развитию двусторонних отношений (Фото: MDDI)

Касаясь финансового сотрудничества, Государственный министр Ли Сянь Лун поздравил Вьетнам с недавним созданием Международного финансового центра (МФЦ). Он поделился опытом Сингапура в развитии МФЦ, а также стратегическими рекомендациями для Вьетнама по вопросам формирования и функционирования МФЦ, подтвердив готовность правительства Сингапура к обмену опытом, оказанию поддержки Вьетнаму и содействию установлению связей между финансовыми центрами Сингапура и Вьетнама.

Поблагодарив за содержательные мнения и искренние рекомендации Государственного министра Ли Сянь Луна, Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь сообщил, что в ходе прошедших дней рабочей поездки в Сингапур делегация провела эффективные встречи с государственными органами, банками, финансовыми организациями и инвесторами Сингапура и получила широкий интерес и позитивные оценки в связи с созданием Вьетнамом МФЦ. Он выразил надежду, что Государственный министр продолжит оказывать внимание и поддержку дальнейшему динамичному, содержательному и эффективному развитию двусторонних отношений, а также будет содействовать консультированию, обмену опытом в области развития финансовых центров и продвижению сотрудничества и взаимосвязанности между МФЦ двух стран.

По этому случаю Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь с уважением пригласил Государственного министра Ли Сянь Луна вновь посетить Вьетнам в удобное время. Государственный министр поблагодарил за приглашение и с удовольствием принял его.

