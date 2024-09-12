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Вице-премьер Буй Тхань Шон проверил ход работ по преодолению последствий тайфуна №3 в Лангшоне
Отметив неотложные решения, Вице-премьер напомнил Лангшону о необходимости внимательно следить за погодными изменениями и наводнениями в верховьях, повышать бдительность и принимать решения для обеспечения безопасности людей и имущества. Наряду с этим, необходимо оказать поддержку людям в преодолении последствий ураганов и наводнений, быстрой стабилизации их жизни и деятельности.
В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Буй Тхань Шон навестил и подарил подарки семьям в округе 1 городка Нашам уезда Ванланг, одиноким пожилым людям и инвалидам в городке Тхаткхэ уезда Чангдинь, навестил и сделал подарки военным и полицейским силам уездов Ванланг и Чангдинь.