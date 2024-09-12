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Вице-премьер Буй Тхань Шон проверил ход работ по преодолению последствий тайфуна №3 в Лангшоне

11 сентября во второй половине дня Вице-премьер, Министр иностранных дел Буй Тхань Шон возглавил рабочую группу для проведения встречи с провинцией Лангшон и проверки хода работ по преодолению последствий тайфуна №3 в уездах Ванланг и Чангдинь.
Вице-премьер Буй Тхань Шон проверил ход работ по преодолению последствий тайфуна №3 в Лангшоне. Фото: Фам Хай 
Вице-премьер заявил, что разделяет трудности с провинцией и населением Лангшона, и с 26 местностями, понесшими человеческие жертвы из-за тайфуна №3. Также он сообщил, что нынешняя ситуация с дождями и наводнениями в некоторых провинциях вызывает большую тревогу. Тайфун и наводнения нанесли огромный ущерб людям и имуществу. От имени Правительства и Премьер-министра Вице-премьер Буй Тхань Шон выразил соболезнования семьям погибших в Лангшоне, оценил ущерб, нанесенный провинции ураганом, и выразил надежду, что провинция попытается исправить ситуацию в ближайшее время.

Отметив неотложные решения, Вице-премьер напомнил Лангшону о необходимости внимательно следить за погодными изменениями и наводнениями в верховьях, повышать бдительность и принимать решения для обеспечения безопасности людей и имущества. Наряду с этим, необходимо оказать поддержку людям в преодолении последствий ураганов и наводнений, быстрой стабилизации их жизни и деятельности.

В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Буй Тхань Шон навестил и подарил подарки семьям в округе 1 городка Нашам уезда Ванланг, одиноким пожилым людям и инвалидам в городке Тхаткхэ уезда Чангдинь, навестил и сделал подарки военным и полицейским силам уездов Ванланг и Чангдинь.

ВИА/ИЖВ

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