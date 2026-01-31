Вице-премьер Буй Тхань Шон проверил ход подготовки к Весенней ярмарке 2026 года

Вице-премьер Правительства Буй Тхань Шон инспектирует ход подготовки к Весенней ярмарке 2026 года. (Фото: ВИА

Утром 30 января вице-премьер Буй Тхань Шон — Глава Руководящего комитета по национальным ярмаркам — провёл инспекцию хода реализации подготовки к Весенней ярмарке 2026 года.

В ходе инспекции вице-премьер Буй Тхань Шон подчеркнул: в крупнейшем выставочном центре страны впервые мероприятие Весенней ярмарки проводится не только как событие, посвящённое встрече новой весны, но и как встреча новой эпохи после успеха XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ. Общий настрой состоит в том, чтобы отразить праздничную, динамичную и многолюдную атмосферу весны, соответствующую масштабу события и ожиданиям народа.

Вице-премьер предложил Министерству промышленности и торговли, выступающему в роли Постоянного органа и Оргкомитета, проактивно координировать работу с Акционерным обществом «Вьетнамский выставочно-ярмарочный центр» (VEC), а также с министерствами, ведомствами и местными органами власти, чтобы провести ярмарку в срок и обеспечить её качество. Одновременно он поручил обобщить смету расходов, предложенную министерствами, ведомствами и местными органами власти, и совместно с Министерством финансов провести проверку и экспертизу в соответствии с установленными правилами.

На рабочей встрече такие ведомства, как Министерство общественной безопасности, Министерство финансов, а также медийные подразделения, также в ускоренном порядке выполняют задачи в соответствии с распределением обязанностей, будучи готовыми к церемонии открытия ярмарки утром 2 февраля 2026 года.

Первая Весенняя ярмарка 2026 года под девизом «Соединяя процветание — встречаем славную весну» является масштабным национальным мероприятием по содействию торговле; оно проводится по поручению Правительства, при ведущей роли Министерства промышленности и торговли и в координации с министерствами, ведомствами и местными органами власти. Мероприятие пройдёт с 2 по 13 февраля 2026 года в Выставочном центре Вьетнама (VEC), Донгань, Ханой; оно определено как важный акцент в цепочке мероприятий по стимулированию потребления, развитию внутреннего рынка и продвижению бренда Вьетнама в период праздника Тэт (Лунного Нового года) Бинь Нго 2026 года./