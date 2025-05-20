Вице-премьер Буй Тхань Шон принял директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО

Вице-премьер Буй Тхань Шон вручил Лазару Элунду Ассомо Памятную медаль «За заслуги перед дипломатией Вьетнама», отмечая его выдающийся вклад в дело сохранения и популяризации вьетнамского наследия. Фото: baochinhphu.vn