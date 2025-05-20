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Вице-премьер Буй Тхань Шон принял директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО
Он особо отметил практические достижения, достигнутые в ходе встречи Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле в рамках исторического визита в ЮНЕСКО в октябре 2024 года, что способствовало повышению уровня партнерских отношений. В ходе этого визита То Лам подтвердил приверженность Вьетнама реализации Конвенций ЮНЕСКО и отметил стремление сделать культуру внутренним двигателем быстрого и устойчивого развития страны.
Буй Тхань Шон поделился, что в новой эпохе Вьетнам сосредоточен на «четырёх стратегических прорывах», среди которых приоритет отдается науке, технологиям, инновациям и цифровой трансформации как основным факторам модернизации страны, интеграции в международное сообщество и быстрого и устойчивого социально-экономического развития. Этот дух соответствует направлениям ЮНЕСКО по интеграции науки и культуры в глобальные стратегии развития.
Вице-премьер выразил надежду, что Центр всемирного наследия, особенно лично Лазар Элунду Ассомо, продолжат оказывать поддержку Вьетнаму в обеспечении гармонии между сохранением и развитием объектов всемирного наследия, особенно в таких приоритетных проектах и досье, как реконструкция главного дворца Киньтхьен в ансамбле Императорской цитадели Тханглонг – Ханой и досье «Йентв – Виньнгием – Коншон, Киэпбак», которое планируется рассмотреть в июле.
В свою очередь, Лазар Элунду Ассомо выразил искреннюю благодарность руководству Партии, Государства, министерствам, ведомствам и местным властям Вьетнама, отметив значительный прогресс страны за два года, особенно в развитии городов с учетом сохранения наследия. Он приветствовал инициативу по проведению международного семинара «Защита и популяризация объектов Всемирного наследия: подход, основанный на участии сообщества ради устойчивого развития» 21 мая, назвав это ярким свидетельством усилий Вьетнама по поиску баланса между сохранением и развитием.
Он подтвердил, что Вьетнам является надёжным партнёром, всегда серьёзно воспринимающим и выполняющим профессиональные рекомендации ЮНЕСКО. Лазар Элунду Ассомо с удовлетворением отметил, что предложения, сделанные им два года назад, были эффективно реализованы, что подтверждает сильную приверженность и тесное сотрудничество между Вьетнамом и ЮНЕСКО в деле защиты всемирного культурного наследия.
Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО заверил, что Центр всемирного наследия всегда будет сопровождать и поддерживать Вьетнам в сохранении и популяризации объектов всемирного наследия, а также продолжит консультировать и помогать в управлении и развитии восьми объектов всемирного наследия Вьетнама, в том числе Императорской цитадели Тханглонг, бухты Халонг – архипелага Катба, а также позитивно рассматривать новые досье Вьетнама, такие как «Йенты – Виньнгием – Коншон, Киэпбак», «Окео – Батхе», «Крепость Колоа», «Туннели Кучи», «Пещера Конмоонг» и другие, как предложил вице-премьер.
По случаю встречи от имени Министерства иностранных дел вице-премьер Буй Тхань Шон вручил Лазару Элунду Ассомо Памятную медаль «За заслуги перед дипломатией Вьетнама», отмечая его выдающийся вклад в дело сохранения и популяризации вьетнамского наследия и продвижения партнерства между Вьетнамом и ЮНЕСКО.