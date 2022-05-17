Вице-президент устроила чаепитие в честь президента Греции

Президент Греции Катерина Сакелларопулу выступает на чаепитии. Фото: Ан Данг/ВИА

В рамках официального визита во Вьетнам 16 мая президент Греции Катерины Сакелларопулу посетила Храм литературы в Ханое и приняла участие в чаепитии, организованном вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суаном.

Сакелларопулу находится с официальным визитом во Вьетнаме с 15 по 19 мая по приглашению президента Вьетнама Нгуен Суан Фука.

На чаепитии вице-президент Вьетнама приветствовала положительные результаты переговоров между двумя президентами, выразив уверенность в том, что визит Сакелларопулу будет способствовать практическому и интенсивному сотрудничеству между Вьетнамом и Грецией.

Во Тхи Ань Суан поблагодарила президента Греции за теплые чувства к высокопоставленной делегации из Вьетнама во время официального визита в европейскую страну в ноябре прошлого года, а также за передачу Вьетнаму 250.000 доз вакцины от COVID-19.

Она сказала, что Вьетнам и Греция имеют сходство в культуре и истории, и выразила надежду, что посещение Храма литературы помогло президенту Греции лучше узнать страну и народ Вьетнама.

В ответ Сакелларопулу поблагодарила Во Тхи Ань Суан за чаепитие и сообщила принимающей стороне, что во время ее успешых и содержательных переговоров с президентом Нгуен Суан Фуком обе стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Они подчеркнули, что, несмотря на географическую удаленность, страны разделяют множество общих ценностей и подходов.

Ожидается, что визит, проходящий в условиях плодотворного развития традиционной дружбы, будет способствовать укреплению политического доверия и углублению многопланового сотрудничества между двумя странами.



