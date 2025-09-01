НОВОСТИ
Вице-президент Сальвадора высоко оценивает гуманистический характер Вьетнамской революции
В интервью корреспонденту ВИА в Латинской Америке, приуроченном к 80-летию Августовской революции (19 августа 1945 года – 19 августа 2025 года) и Национального дня Вьетнама (2 сентября 1945 года – 2 сентября 2025 года), вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа начал беседу с тёплыми и искренними словами: «Для меня большая честь выразить свои мысли и чувства в этот знаменательный день для дорогого вьетнамского народа».
Напоминая о судьбоносной осени 1945 года — рубеже, изменившем ход истории вьетнамской нации, вице-президент Сальвадора подчеркнул, что это событие ознаменовало не только появление первого независимого государства в Юго-Восточной Азии, но и стало огнём, зажёгшим волю и веру других народов, которые в то же время боролись за свободу по всей Азии, Африке и Латинской Америке.
Особо Феликс Ульоа отметил, что для народа Сальвадора и всех миролюбивых людей мира образ Президента Хо Ши Мина - «дорогого дяди Хо» - навсегда остаётся неугасимым символом веры, воли и мужества. Именно этот дух вдохновил миллионы вьетнамцев преодолеть голод, бомбёжки и превратить испытания в силу, чтобы одержать победу в войнах сопротивления.
Опираясь на золотые страницы той революционной осени, вице-президент Сальвадора особо выделил дух независимости и самодостаточности вьетнамского народа. Он назвал это «духом Дьенбьенфу» - силой, которая обеспечила победу над французским колониализмом, а затем продолжила закаляться в сопротивлении против США.
«То, что вызывает у меня восхищение, - сказал Ульоа, - это умение вьетнамцев всегда искать решения настоящего, а не обвинять прошлое или других людей. Это поведение, пронизанное гуманизмом». Даже в годы жёсткой блокады и эмбарго Вьетнам опирался на силу народа, превращал вызовы в возможности и уверенно вступил на путь обновления в 1986 году, чтобы затем всё глубже интегрироваться в мировое сообщество.
По словам Ульоа, именно это переживал и Сальвадор в своём трагическом прошлом, когда в 80-е годы XX века страну истощили и разорили бесконечные гражданские войны. Но, как говорил Президент Сальвадора Найиб Букеле, сегодня Сальвадор возродился, вновь обрел самого себя благодаря неустанным усилиям правительства и народа в деле строительства и восстановления страны. На протяжении всего этого пути пример стойкости Вьетнама всегда был источником вдохновения и движущей силой для многих поколений лидеров и народа Сальвадора.
Напоминая о дипломатическом пути, вице-президент Сальвадора вспомнил 16 января 2010 года - день, когда Вьетнам и Сальвадор официально установили дипломатические отношения. Тогда посол Нгуен Фыонг Нга, заместитель председателя Союза обществ дружбы Вьетнама, подчеркнула, что, несмотря на географическую удалённость, два народа близки сердечно. Вьетнамский народ навсегда благодарен народу Сальвадора за поддержку в борьбе за независимость, свободу, объединение страны, а также в деле её строительства и развития сегодня.
С международной точки зрения, вице-президент Сальвадора отметил, что Вьетнам всё более утверждает свою роль и позицию на мировой арене. Он напомнил об образе «посланцев мира» с красным флагом с жёлтой звездой в составе миротворческих сил ООН в Южном Судане, о весомых и ответственных обязательствах страны на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), о её активном участии в новых поколениях соглашений о свободной торговле. По его словам, Вьетнам не просто участвует, но и помогает формировать правила глобальной игры, проводя внешнюю политику, одновременно последовательную и гибкую.
Феликс Ульоа также отметил вклад Вьетнама в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020–2021 годах, а также его председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2020 году во время пандемии COVID-19. «Вьетнам доказал, что является авторитетной страной, умеющей согласовывать интересы великих держав, и одновременно - искренним голосом развивающихся государств», - подчеркнул он.
Как справедливо сказал Ульоа, сегодняшний Вьетнам - это не только независимое государство, но и неугасимый факел вдохновения - факел воли, веры и устремлений к прогрессу - во имя более справедливого, гуманного и светлого мира.